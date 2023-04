Ansiedade é entrave para vestibulandos, diz professor

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 4 de abril de 2023.

O vestibular para o curso de medicina é considerado um dos mais concorridos e difíceis do país. Segundo um balanço divulgado pela Unicamp (Universidade Estadual de Campinas), a modalidade foi a mais procurada por candidatos interessados em ingressar na instituição no processo seletivo deste ano. No total, o curso de Medicina contou com 5.923 inscritos para apenas 22 vagas, em uma relação de 269,23 candidatos por vaga, sendo este o vestibular mais concorrido do país.

Além da alta demanda, os estudantes que pleiteiam uma vaga em uma universidade para um curso concorrido, como o de medicina, enfrentam outro desafio: a ansiedade. O Brasil possui a população com a maior prevalência de transtornos de ansiedade do mundo, segundo o último grande mapeamento global de transtornos mentais, realizado pela OMS (Organização Mundial da Saúde).

Em média, 9,3% dos brasileiros sofrem de ansiedade patológica. Em seguida, aparece o Paraguai (7,6%), Noruega (7,4%), Nova Zelândia (7,3%) e Austrália (7%). E a preparação para o vestibular pode ser um fator que contribui para o aumento desse número, afirma Thiago Carvalho, professor e diretor do curso preparatório MetaMED, que há anos se dedica a ajudar estudantes a conquistarem uma vaga no curso de medicina.

“Os estudantes que se preparam para o vestibular de medicina enfrentam um grande desafio: além de precisarem lidar com uma quantidade enorme de conteúdo a ser estudado, também precisam lidar com a pressão da família e a própria expectativa que criaram para si mesmos”, observa.

Segundo o professor, a ansiedade é um problema recorrente entre os estudantes que se preparam para o vestibular: “Muitos alunos chegam a ter crises de ansiedade, insônia, falta de apetite e outros sintomas físicos que afetam seu desempenho nos estudos e, consequentemente, no vestibular”.

Para lidar com essa questão, segundo Carvalho, o metaMED oferece aos alunos diversas atividades que visam a redução da ansiedade, como aulas de yoga, meditação e acompanhamento psicológico. “Além disso, a equipe de professores também trabalha com os estudantes para ajudá-los a organizar sua rotina de estudos, estabelecer metas e lidar com as pressões externas”.

Ele destaca que, apesar da dificuldade, é possível superar a ansiedade e conquistar uma vaga no curso de medicina. “É importante que os estudantes tenham em mente que o vestibular é uma etapa, não um fim em si mesmo. É possível alcançar o objetivo, mas é preciso ter paciência, persistência e equilíbrio emocional”, diz ele.

Dados do Ministério da Educação mostram que, nos últimos anos, a procura por cursos de medicina cresceu de forma significativa no país, acrescenta Carvalho. Diante desse cenário, o professor e diretor do curso preparatório MetaMED reforça a importância de os estudantes buscarem cursos preparatórios de qualidade e se dedicarem ao máximo para alcançar seus objetivos.

“O vestibular de medicina é uma prova difícil, mas não é impossível. Com dedicação, disciplina e a ajuda de profissionais qualificados, os estudantes podem superar os desafios e conquistar uma vaga no curso dos seus sonhos”, conclui.

Para mais informações, basta acessar: https://www.metamed.net/