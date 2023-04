Empresas apostam em Máquina de Vendas digital

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 4 de abril de 2023.

Em um mercado cada vez mais competitivo, conquistar um novo cliente, por meio de uma venda de produto ou assinatura de serviço, não é uma tarefa simples. Buscando novos formatos de negócio e mais assertividade em ações, muitas empresas têm optado pela aplicação do conceito de Máquina de Vendas digital em seu dia a dia. Mas o que é isso?

Fazer uma Máquina de Vendas digital implica na criação de uma estrutura de processos e ações que sustentem um crescimento constante de leads qualificados (clientes prontos para comprar) que permitam que a empresa atinja o crescimento e receita previsível.

“Funciona mais ou menos assim: o marketing lidera a geração de oportunidades da empresa, e a equipe de vendas dirige e trata essas oportunidades para que o resultado esperado aconteça. Obviamente que ao falarmos sobre máquina de vendas, não estamos falando de transformar o seu negócio em algo automático”, conta Renata Elmor, especialista da BSales, empresa especializada em marketing digital.

Estratégias e objetivos

A Máquina de Vendas está apoiada no conceito de receitas previsíveis, que tem como objetivo aumentar o volume de clientes com potencial interesse pelo seu negócio. A primeira medida é gerar tráfego para a empresa, aumentando o conhecimento da marca e atraindo potenciais clientes.

“Em primeiro lugar, deve-se alinhar as estratégias de marketing e vendas. Sempre mensurando os resultados com a geração de leads. Esse é o ponto-chave. As otimizações dessa ação devem ser constantes e efetuadas por profissionais experientes, para se chegar ao resultado esperado”, explica Renata.

Outro sistema que pode ser útil é a utilização de um CRM de vendas. A ferramenta pode ajudar no tratamento dos leads gerados pelo marketing para que seja possível se aproximar dos prospects e transformá-los em oportunidades reais de vendas.

Como aplicar

Renata explica o passo a passo para transformar a empresa em uma máquina de vendas. “Vejo três momentos que devem ser seguidos. O primeiro é transformar a geração de leads em algo recorrente, sem isso não há como alavancar vendas. Depois, é preciso separar o joio do trigo, isto é, nem todo lead que chega é um potencial cliente. Então o responsável pelo tráfego pago precisa qualificar essa audiência, e fazer isso junto ao setor comercial”, detalha.

O terceiro passo é levar o lead ao setor de vendas da empresa. E é a partir dessa lista que a equipe de vendas irá prospectar os potenciais clientes e introduzi-los no processo comercial da sua empresa.

“Nesse momento, a sua equipe de vendas vai fazer toda a diferença. É o treinamento e a capacidade do vendedor que vai ajudar a aumentar o índice de sucesso da sua empresa.

Para isso, é importante que o discurso comercial esteja alinhado, que os vendedores estejam prontos para tratar cada objeção como uma oportunidade e conduzir a venda ao fechamento”, conclui.

Para saber mais, basta acessar: www.bsales.com.br