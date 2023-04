NTT e SES irão fornecer soluções de rede 5G privada e borda baseada em satélite para empresas

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 4 de abril de 2023.

NTT Ltd., uma empresa líder mundial em infraestrutura e serviços de TI, e a SES, uma líder mundial na provisão de serviços de conectividade de conteúdo via satélite, anunciaram hoje uma parceria plurianual para usar satélites SES a fim de fornecer Edge as a Serviceda NTT a clientes empresariais. A cooperação irá reunir a experiência da NTT em rede e serviços gerenciados corporativos com os recursos exclusivos de satélite da SES para fornecer conectividade confiável a empresas que devem atender a picos na demanda de conectividade ou estão localizadas fora do alcance das redes terrestres fixas.

A oferta exclusiva combina Private 5G e Edge Compute totalmente gerenciados da NTT com o sistema de comunicações de órbita terrestre média de segunda geração da SES, O3b mPOWER, a fim de fornecer conectividade expandida e confiável. Esta solução é pretendida para empresas que operam em regiões onde faltam redes terrestres e empresas que desejam aproveitar a conectividade de alto desempenho para aumentar sua eficiência e crescer em receita. Através da versatilidade combinada de redes 5G privadas e tecnologia de satélite, é esperado que esta solução de ponta a ponta impulsione setores, como energia, mineração, marítimo, fabricação, industrial etc., que de outro modo foram limitados pela conectividade hoje e terão necessidade de acelerar seus planos de transformação digital e aumentar fluxos de receita.

“Estamos animados por embarcar nesta jornada com a SES, ao combinar nossa experiência coletiva para ajudar as empresas a se transformar e escalar digitalmente”, disse Miriam Murphy, Diretor Executivo da Europa na NTT Ltd. “À medida que as organizações lidam com os desafios de um mundo em rápida transformação, agora é mais importante do que nunca aproveitar o poder da tecnologia para impulsionar o crescimento e a inovação.”

Ao colocar o controle e a propriedade de volta nas mãos do cliente, a solução conjunta irá oferecer cobertura a mais de 190 países com roaming público-privado. Além dos recursos de Private 5G e Edge Compute da NTT, a NTT também dará consultoria e perfil de casos de uso, desenvolvimento de aplicativos, integração de sistemas, implementação e serviços gerenciados, enquanto a SES irá fornecer redes de satélite de ponta a ponta via O3b mPOWER, que estarão perfeitamente integradas com a oferta da NTT.

“O Private 5G é um poder transformador que permite que as empresas construam sobre a infraestrutura de rede existente e forneçam conexões confiáveis, de alta largura de banda e baixa latência a diversos casos de uso operando em uma única rede privada 5G”, disse Olivier Posty, Diretor Geral da NTT Ltd. em Luxemburgo. Posty acrescenta: “À medida que nossos clientes continuam inovando, as parcerias de rede com as habilidades e conhecimentos certos serão essenciais ao sucesso no mercado competitivo de hoje. A robusta solução de pilha completa de rede privada 5G como serviço da NTT, fornecida no local, na periferia ou como um serviço de nuvem, é complementada pelos serviços de monitoramento remoto 24 horas por dia, 7 dias por semana da NTT e um portal de autoatendimento de CIO, garantindo que a pilha completa de serviços Edge Compute gerenciados da NTT ofereça inteligência acionável em tempo real para impulsionar a eficiência do processamento e acelerar o desempenho dos negócios.”

A oferta Edge-as-a-Service da NTT inclui IoT, Edge Compute e conectividade Private 5G fornecida pela NTT em toda a sua presença mundial. A Edge-as-a-Service da NTT é uma solução exclusiva, totalmente gerenciada e integrada que acelera a automação de processos de negócios, permitindo que as empresas implantem com rapidez seus aplicativos com mais segurança e os monitorem mais perto da periferia, reduzindo assim o tempo de inatividade, aperfeiçoando a experiência do usuário e otimizando custos.

“Esta parceria entre a NTT e a SES é o primeiro marco do setor em todo o nível industrial, ao combinar grandes quantidades de experiência que ambas as empresas estão trazendo em cada campo, sendo que a proposta de valor conjunta estáàfrente da curva em termos de valor agregado a ser fornecido aos clientes. Isto abrirá grandes oportunidades também em países onde o espectro 5G ainda não está pronto, permitindo a transformação de empresas em escala mundial”, disse Alejandro Cadenas, Vice-Presidente Associado da EMEA Telco Mobility Research, IDC.

Segundo John-Paul Hemingway, Diretor de Estratégia da SES, a parceria é exclusiva, já que ambas as empresas fornecem em conjunto soluções de conectividade abrangentes e resilientes a clientes ao redor do mundo. “Além de seus recursos previsíveis de baixa latência, o melhor rendimento do O3b mPOWER e total flexibilidade em serviços assimétricos ou simétricos terá como resultado a integração e extensão perfeitas de redes terrestres e de satélites, permitindo que nossos clientes liberem todo o potencial de tecnologias emergentes como 5G, IoT e computação em nuvem e impulsionem a transformação digital em todos os setores”, disse ele.

A parceria entre a NTT e a SES ocorre no momento em que as organizações recorrem cada vez maisàtecnologia para impulsionar o crescimento e a inovação. As organizações reconhecem o impacto positivo da conectividade de alta velocidade e das redes resilientes em operações comerciais, impulsionando a demanda e alimentando a transformação digital generalizada. Ao aproveitar seus respectivos pontos fortes, a NTT e a SES estão bem posicionadas para oferecer aos clientes as soluções inovadoras Edge as a Service de que precisam para ter sucesso em um mundo em rápida transformação.

Sobre a NTT Ltd.

Como parte da NTT DATA, uma provedora de serviços de TI de US$ 30 bilhões, a NTT Ltd. é uma empresa líder em infraestrutura e serviços de TI que atende 65% da Fortune Global 500 e mais de 75% da Fortune Global 100. Definimos as bases para o ecossistema de rede ‘edge-to-cloud’ de organizações, simplificamos a complexidade de suas cargas de trabalho em ambientes em várias nuvens e inovamos na periferia de seus ambientes de TI onde redes, nuvem e aplicativos convergem. Oferecemos infraestrutura personalizada e garantimos práticas recomendadas consistentes em projetos e operações em todos os nossos centros de dados seguros, escaláveis e personalizáveis. Na jornada rumo a um futuro definido por software, apoiamos as organizações com nossos serviços de infraestrutura fornecidos por plataforma. Enfim, possibilitamos um futuro conectado.

Acesse nosso site em services.global.ntt

Sobre a SES

A SES tem uma visão ousada de oferecer experiências incríveis em qualquer lugar do mundo, ao distribuir conteúdo de vídeo da mais alta qualidade e fornecer conectividade perfeita em todo o mundo. Como líder em soluções de conectividade de conteúdo mundial, a SES opera a única constelação de satélites em diversas órbitas do mundo com a combinação exclusiva de cobertura internacional e alto desempenho, incluindo o sistema O3b de órbita terrestre média de baixa latência comprovado a nível comercial. Ao aproveitar uma vasta e inteligente rede habilitada para nuvem, a SES está apta a oferecer soluções de conectividade de alta qualidade em qualquer lugar na terra, no mar ou no ar, sendo uma parceria confiável às principais empresas de telecomunicações do mundo, operadoras de redes móveis, governos, provedores de serviços de conectividade e nuvem, transmissores, operadores de plataformas de vídeo e proprietários de conteúdo. A rede de vídeo da SES transporta cerca de 8.000 canais e tem um alcance incomparável de 369 milhões de residências, oferecendo serviços de mídia gerenciados para conteúdo linear e não linear. A empresa está cotada nas bolsas de valores de Paris e Luxemburgo (Ticker: SESG). Mais informação está disponível em www.ses.com

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20230404005807/pt/

Contato:

Lori Bosio

Comunicações Externas da NTT Ltd.

[email protected]



Wireside Communications pela NTT Ltd.

[email protected]

Suzanne Ong,

Comunicações Externas da SES

[email protected]

Fonte: BUSINESS WIRE