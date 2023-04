Tecnotree Sensa vence primeiro contrato de experiência do cliente impulsionada por AIML com operadora de nível 1 na América Latina

Compartilhe Facebook

Twitter

Stumbleupon

LinkedIn

Pinterest

* Por: DINO - 4 de abril de 2023.

A Tecnotree, líder mundial em plataforma digital e serviços para 5G e tecnologia nativa de nuvem, anunciou a conquista de seu primeiro contrato para RFP da plataforma Customer 360 MDM com a plataforma Tecnotree Sensa Intelligence, lançada há apenas dois meses. A Tecnotree foi escolhida para este projeto por uma operadora de nível 1 na América Latina, para o sistema de consolidação de dados de clientes da empresa com base na plataforma Tecnotree Sensa Intelligence.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20230404005712/pt/

Tecnotree Sensa Wins First AIML Driven Customer Experience Deal with Tier-1 LATAM Operator (Photo: Business Wire)

Tecnotree Sensa é uma nova tecnologia habilitada para IA que abrange todo o portfólio da Tecnotree, a fim der permitir a criação de soluções configuráveis de IA que irão humanizar as experiências digitais com inteligência, tanto em empresas de telecomunicações como em outros setores verticais, como saúde, educação, esportes, serviços financeiros, entretenimento, jogos eletrônicos e realidade. As experiências digitais habilitadas para IA da Tecnotree Sensa fornecem 5G e IA, ao aprofundar o envolvimento do cliente e aprimorar a eficiência operacional, ajudando a aproveitar a monetização impulsionada por 5G.

Este contrato com um cliente de longa data comprova os recursos de venda cruzada e venda adicional da Sensa no portfólio digital da Tecnotree. A Tecnotree está preparada para fornecer uma solução abrangente segundo a necessidade da operadora de centralizar informações do cliente em suas plataformas de Sistemas de Suporte de Negócios (BSS). Esta solução irá consolidar e atualizar dados de diversos sistemas legados de CRM (Gestão de Relacionamento com o Cliente) e bases de faturamento, ao mesmo tempo em que se integra perfeitamente a seus canais de interação com o cliente e plataformas de backend. A solução Intelligent Customer 360 proposta pela Tecnotree, desenvolvida pela Sensa, dará uma visão exclusiva de vários aplicativos backend de CRM, faturamento e legados, ao consolidar informações de diversas plataformas em tempo real e resolver automaticamente as principais entidades de negócios com o fim criar uma visão temporal e longitudinal do cliente. Esta visão agregada e altamente dinâmica do cliente irá permitir que a empresa solucione não apenas seus desafios em oferecer uma visão exclusiva do cliente, mas também permitir que ganhe visibilidade em seus KPIs de experiência do cliente.

A implementação da solução proposta terá como resultado os seguintes benefícios:

Consolidação das informações do cliente em um único aplicativo, ao melhorar a qualidade e a confiabilidade dos dados apresentados em diferentes canais.

Informações aprofundadas e conhecimento sobre o cliente agregados de vários sistemas de backend, incluindo aplicativos de CRM, faturamento e legados.

Digitalização e exposição de informações do cliente para sistemas frontend e legados, ao aumentar a velocidade com que os usuários podem validar dados do cliente.

Redução de erros de gestão de vendas e pós-vendas, ao garantir que dados corretos do cliente sejam apresentados mediante uma visão abrangente em 360°.

Aumento da satisfação do cliente através de uma melhor identificação e consolidação de suas informações.

Aceleração em agregar informações através da plataforma Low Code / No Code AI da Sensa, que permite a orquestração entre aplicativos heterogêneos.

Integração simplificada com uma plataforma digital aberta baseada em padrões TMForum Open Digital Architecture e Open APIs.

“Estamos animados por termos sido escolhidos para implementar nosso mais recente software de IA, a plataforma Sensa Intelligence. Esta plataforma inovadora irá funcionar perfeitamente no portfólio e em tecnologias digitais da Tecnotree, abrangendo uma ampla gama de Digital BSS Suite para empresas de telecomunicações”, disse Padma Ravichander, Diretora Executiva da Tecnotree. “Esta parceria é um passo significativo para a Tecnotree e demonstra nosso compromisso em oferecer soluções inovadoras que ajudem nossos clientes a se manter competitivos em um panorama digital em rápida transformação. A tecnologia de ponta irá permitir ao cliente aproveitar nosso portfólio de produtos e serviços, mantendo os sentimentos do cliente na vanguarda de suas experiências digitais.”

Sobre a Tecnotree

A Tecnotree é uma provedora digital de Sistemas de Suporte a Negócios Digitais (BSS, na sua sigla em inglês) prontos para 5G, com recursos de IA/ML e extensibilidade em várias nuvens. A Tecnotree está entre as primeiras empresas do mundo a obter o Platinum Certified pelos padrões Open API da TM Forum, e nosso Digital BSS Stack ágil e de código aberto compreende toda a gama (order-to-cash) de processos de negócios e gerenciamento de assinaturas para telecomunicações e outras indústrias de serviços digitais criando oportunidades além da conectividade. A Tecnotree também oferece um mercado digital multiexperiência de Fintech e B2B2X para sua base de assinantes por meio da plataforma Tecnotree Moments para capacitar as comunidades conectadas digitalmente em jogos, saúde, educação, OTT e outros ecossistemas verticais. A Tecnotree está listada na Helsinki Nasdaq (TEM1V).

Para mais informação, acesse www.tecnotree.com ou canais da mídia social – LinkedIn I Facebook I Twitter I YouTube

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20230404005712/pt/

Contato:

Padma Ravichander, Diretora Executiva da Tecnotree

E-mail: [email protected]

Fonte: BUSINESS WIRE