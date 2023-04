Telefonia digital é alternativa para comunicação empresarial

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 4 de abril de 2023.

A ANATEL (Agência Nacional de Telecomunicações) é o órgão regulador responsável por regulamentar o uso de tecnologias de telecomunicações no Brasil. E em 2007, através da Resolução nº 426/2005, aprovou o regulamento do STFC (Serviço Telefônico Fixo Comutado), tendo como foco a prestação de um serviço de qualidade aos consumidores, a promoção da concorrência no setor e garantia do acesso da população ao serviço de telefonia fixa em todo o país.

Segundo o item XXIX e XXX da Resolução nº 426/2005, o TAP (Terminal de Acesso Público) é o que permite funções complementares que possibilitem o uso do STFC para conexão a PASI (Provedores de Acesso a Serviços de Internet), de livre escolha do usuário, e envio e recebimento de textos, gráficos e imagens, por meio eletrônico. E usuário, sendo qualquer pessoa que utiliza o STFC, independentemente de contrato de prestação de serviço ou inscrição junto à prestadora. O que inclui também o VOIP.

De acordo com a ANATEL, o VOIP (Voice over Internet Protocol – em português, Voz sobre IP) é um serviço de telecomunicações, e portanto, deve seguir as mesmas normas e regulamentações aplicáveis aos demais serviços de telefonia, como o uso de números de telefones fixos ou móveis e a necessidade de autorização para prestação do serviço. Além disso, essa tecnologia deve garantir a qualidade da conexão e a confidencialidade das informações transmitidas, bem como permitir o acesso a serviços de emergência.

Para André Barbosa, gerente administrativo da iFalei, empresa que possui aval da ANATEL para atuação no setor de Telecomunicações, a grande vantagem da Telefonia Digital no meio corporativo é que ela quebra as barreiras geográficas. “O rompimento das barreiras geográficas possibilita tanto a comunicação interna de seu time, estando ele presencial, híbrido ou em home office, quanto a comunicação externa da equipe com os leads, clientes e fornecedores”, aponta.

Os benefícios da telefonia digital nas empresas

A telefonia digital possibilita a unificação do atendimento telefônico de uma empresa independentemente da quantidade de lojas e escritórios e da quantidade e localidade dos seus colaboradores. Por meio da PABX virtual, que é a ferramenta de gerenciamento, a marca pode criar uma dinâmica de atendimento “utilizando recursos como URAs (Unidade de Resposta Audível) de atendimento, filas de atendimento, encaminhamento de chamadas e filas de espera, com áudios personalizados”.

Cada pessoa de uma equipe pode ter um ramal (ponto de atendimento), configurado em seu computador, celular ou telefone IP e realizar ligações internas e externas, independente de sua localidade física, diz Barbosa. “Todas essas ligações sairão de uma mesma central telefônica e de um mesmo número, trazendo confiabilidade para a sua marca e controle para seus gestores”, completa.

Para o gerente administrativo da iFalei, o serviço traz confiabilidade para a marca, pois, quando as ligações são concentradas num único número, isso gera credibilidade para quem recebe a ligação desse número e para quem retorna a ligação.

Novas possibilidades com a telefonia digital

A partir da criação de uma estrutura, a empresa consegue otimizar a qualidade do atendimento tanto para o cliente, lead ou fornecedor, quanto para os atendentes. De acordo com André Barbosa, com a tecnologia de automatizar a parte de delegação de ligações, quem liga vai entender que será atendido por um especialista no assunto, e quem recebe, pode auxiliar na dúvida. “Com essas possibilidades, a empresa facilita a comunicação interna e externa sem deixar o profissionalismo de lado”.

Além disso, a telefonia digital permite que a ligação seja recepcionada em diversos tipos de dispositivos. “Se na sua empresa seus atendentes passam o dia em frente ao computador, o ideal é configurar o ramal neste computador. Usando um headphone, com um único clique na tela é possível atender às ligações”, esclarece.

Para as empresas que possuem atendentes externos, Barbosa diz que o ideal seria utilizar o ramal configurado no celular, para estar conectado a uma rede 4G ou 5G, que poderá recepcionar as ligações. “Se preferir algo mais tradicional, tem a possibilidade de utilizar telefones IPs, que são aqueles telefones de mesa com o diferencial de serem conectados à internet”, diz.

Vale ressaltar que para ter uma boa experiência com a Telefonia Digital, é preciso observar qual tipo de tecnologia digital irá atender melhor a empresa. “E para isso é necessário procurar fornecedores capacitados para tirar todas as dúvidas e mostrar os benefícios dessa adesão”, completa.

Para saber mais, basta acessar: ifalei.com.br