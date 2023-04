Terapia Capilar Humanizada é uma técnica que proporciona saúde para os cabelos

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 4 de abril de 2023.

Terapia Capilar é um conceito que surgiu na Inglaterra no início do século XX e tem como objetivo estudar as doenças do couro cabeludo. Esse conceito se expandiu pelo mundo e vem ganhando cada vez mais adeptos.

Antigamente, o atendimento nos salões era padronizado e todos os clientes recebiam os mesmos procedimentos de beleza, independentemente da sua condição capilar. Com a nova terapia, os profissionais passaram a estudar as necessidades reais de cada pessoa e a oferecer tratamentos adequados.

O terapeuta Pietro Trindade, idealizador da Terapia Capilar Humanizada, destaca que uma das vantagens dessa técnica é tratar as doenças ou os desequilíbrios capilares enquanto previne e mantém a saúde do couro cabeludo com a utilização de cosméticos fitoterápicos e o uso de óleos essenciais.

Aliás, um estudo publicado em 2021 na plataforma global de estudos científicos pubmed.gov demonstrou que o uso de óleos essenciais tanto em produtos cosméticos (aplicação industrial) quanto naqueles associados a óleos carreadores (como protocolos individuais) pode levar a resultados satisfatórios no tratamento de algumas disfunções do couro cabeludo. O estudo, que tem entre seus autores o pesquisador indiano Narayan Prasad Yadav, mostra ainda que há uma crescente demanda por cosméticos fitoterápicos no mercado global.

O uso de óleos essenciais é uma maneira natural de cuidar da saúde dos cabelos e do couro cabeludo e é um dos métodos aplicados dentro do processo de Terapia Capilar Humanizada. Esta terapia utiliza óleos essenciais e vegetais para tratar algumas lesões do couro cabeludo e do cabelo. Certos tipos de óleos estimulam a circulação sanguínea, combatem a queda de cabelo, possuem ação antisséptica, anti-inflamatória, cicatrizante, calmante, entre outros benefícios que atuam diretamente no problema, proporcionando sensação de cura e bem-estar.

De acordo com Pietro Trindade, “a prática humanizada é um processo em que o terapeuta também precisa estar preparado energeticamente para cuidar da imagem de uma pessoa ou simplesmente para produzir um momento de relaxamento no salão ou spa”. Pietro defende que o profissional tenha uma consciência diferenciada nas abordagens e na forma como toca a cliente, prepara a transformação ou o momento especial do atendimento.

O idealizador da Terapia Capilar Humanizada destaca, ainda, a experiência sensorial que o terapeuta vai entregar para a cliente e o cuidado na escolha dos produtos no pré e pós-atendimento. “A questão não é ter muitos produtos, mas ter os produtos certos. Uma única gotinha de óleo essencial pode fazer toda a diferença nos benefícios para o corpo”, explica Pietro.

Pietro Trindade é embaixador midiático para América Latina e Europa da marca D’Arco Professional e vai estar na feira de beleza Beuty Fair, juntamente com o visagista Prof. Ms. Doutorando Robson Trindade, de 9 a 12 de setembro, no Expo Center Norte em São Paulo, demonstrando o uso e poder dos dermocosméticos e da Terapia Capilar Humanizada para a saúde e beleza dos cabelos.

O evento acontece anualmente na capital paulista e reúne muitas marcas do mercado de beleza.