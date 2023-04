Wemade apresenta as verdades ou mentiras do Dia da Mentira ou evento de mentiras no MIR M!

* Por: DINO - 4 de abril de 2023.

O exitoso MMORPG MIR M da Wemade: Vanguard and Vagabond (doravante “MIR M”) está realizando o evento “Verdade ou Mentira” a partir de 3 de abril para o Dia da Mentira.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20230404005505/pt/

Wemade anuncia o evento “Verdade e Mentira” para MIR M para comemorar o Dia da Mentira (Gráfico: Wemade)

O evento principal consiste em quatro tipos de eventos. Primeiro, os usuários podem obter muitos itens ao abrir recompensas especiais, tais como tais como “Baú da Verdade” e “Baú da Mentira” através do evento “Presença de 14 dias da Verdade e Mentira”, que terminará na segunda-feira, 17 de abril.

E recompensas generosas podem ser também obtidas no evento “Operação: derrotar o Espantalho Gigante”, que será realizado até a atualização na terça-feira, dia 18. Os usuários podem derrotar o Espantalho Gigante que aparece na Vila do Vale do Ginkgo para obter presentes como “Baú de Seleção de Ingressos de Convocação (10 ingressos de Convocação de Avatar ou Companheiro)”, “Pedaço do Tomo de Habilidade”, e “Pedaço do Ferro Místico da Alma do Dragão”.

E a partir de hoje, a participação na “Rumble Battle” e as recompensas pela vitória são dobradas até terça-feira, dia 11. Além disso, o número de certos materiais para a confecção de equipamentos de grau Tesouro é reduzido e as chances de sucesso da elaboração é aumentada. A possibilidade de destruição ao melhorar todo o equipamento também é reduzida, o que facilita aos usuários assegurar equipamentos poderosos com mais facilidade.

Mais informações sobre o MIR M estão disponíveis no site oficial.

