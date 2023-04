IQA lança área de atuação focada na Agenda ESG para o setor automotivo

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 5 de abril de 2023.

Nesta quinta-feira (30.03), o IQA – Instituto da Qualidade Automotiva lançou oficialmente o IQA DS, sigla para Desenvolvimento Sustentável para Mobilidade, nova área de atuação da entidade, cujo foco é disponibilizar soluções para o setor automotivo visando a implementação ou aprimoramento da atuação de acordo com a Agenda ESG, alinhadas aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) das Nações Unidas.

A iniciativa pretende contribuir com o setor na implementação de ações sustentáveis que visam reduzir os danos ambientais, promover a responsabilidade social e garantir gestões corporativas mais responsáveis. O programa vai impactar diretamente um mercado composto por 800 mil empresas, entre montadoras, fabricantes, oficinas mecânicas, concessionárias, comércios, locadoras de veículos, dentre outros elos da cadeia automotiva.

O evento contou com a presença do presidente da Diretoria Executiva do IQA indicado pela Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea), Claudio Moyses, do superintendente do IQA, Alexandre Xavier; do presidente do Conselho Diretor do IQA indicado pelo Sindicato Nacional da Indústria de Componentes para Veículos Automotores (Sindipeças), Elias Mufarej; além de representantes da Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb) e de empresas atuantes no mercado automotivo como a Seguradora Zurich, ElringKlinger e a Hyundai.

“A Agenda ESG é uma megatendência e empresas no mundo todo estão trabalhando para reduzir a pegada de carbono, focar no social e nos clientes, e também ter uma governança corporativa. O IQA está alinhado a tudo isso e é um grande parceiro do setor automotivo nacional nessa demanda”, explicou o presidente da Diretoria Executiva do IQA, Claudio Moyses.

O programa é fruto de um ano e meio de trabalho intenso junto a 97 organizações de diversos setores do mercado, onde foram identificadas as principais dificuldades das empresas na implantação de boas práticas ESG, entre elas, a falta de ferramentas e conhecimento para reportar os resultados quantitativos e qualitativos do setor do ponto de vista ambiental, social e de governança.

“As empresas têm dificuldades em como avaliar, medir e como validar as boas práticas de ESG, aspectos diretamente relacionados com a Qualidade. Por isso, o IQA está trazendo um portfólio inicial que já traz soluções prontas e validadas que são aplicáveis às necessidades de empresas de grande, médio ou pequeno porte que compõem a grande e complexa cadeia automotiva nacional”, afirmou o superintendente Alexandre Xavier.

Soluções Práticas

A solução desenvolvida pelo IQA envolve uma trilha de sustentabilidade, que poderá ser utilizada como um guia para o desenvolvimento das organizações. Essa trilha possui soluções como: Diagnósticos, que vai avaliar a aderência da empresa aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) das Nações Unidas, mas poderá avaliar também matriz de materialidade, plano de ações, análise de impacto, aderências às normas relacionadas ao tema de sustentabilidade, entre outros, como sensibilização, palestras, workshop, ações com o foco em criar um entendimento sobre a importância do tema e seus reais impactos, podem ser aplicadas aos colaboradores de uma empresa ou entidade, fornecedores, alta direção e comunidades.

Também serão disponibilizados treinamentos e capacitações para líderes e outros responsáveis por implementarem a Agenda ESG. As empresas terão um guia para o suporte da construção da Matriz de Materialidade, para saber quais os principais temas devem ser trabalhados com maior intensidade perante seus stakeholders.

Além disso, também será disponibilizada uma plataforma para elaboração do Relatório ESG, onde será possível inserir todas as ações, certificações e indicadores que compõem o ESG de sua empresa para gerar uma área de dashboard automática onde será possível avaliar os indicadores quantitativos e qualitativos, assim como de forma simples gerar o relatório ESG em português e inglês que possui métricas padronizadas para o setor automotivo. Será possível também, fazer a gestão ESG dos fornecedores através da mesma plataforma, gerando um dashboard automático para avaliação dos indicadores dos fornecedores.

Outras soluções que fazem parte da trilha de sustentabilidade do IQA DS são certificações e auditorias com foco em normas ligadas à sustentabilidade, desenvolvimento de projetos especiais conforme necessidade das empresas, entre muitas outras ações.

Sobre o IQA

Criado em 1995 por entidades do setor e do governo, o IQA – Instituto da Qualidade Automotiva é uma organização sem fins lucrativos de desenvolvimento e disseminação da Qualidade no Setor da Mobilidade, com objetivo de proporcionar mais segurança ao consumidor, a partir de produtos, sistemas e pessoas com qualidade assegurada através de certificações compulsórias ou voluntárias.

Representante de órgãos internacionais e acreditado pela CGCRE – Coordenação Geral de Acreditação do Inmetro como organismo de certificação, promove treinamentos presenciais e online, conteúdo técnico em publicações/estudos técnicos, inspeções e ensaios de laboratório, com uma cultura de inovação e proximidade às necessidades das organizações e sociedade.