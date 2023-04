São Paulo tem novo aplicativo para recarga do Bilhete Único

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 5 de abril de 2023.

A maior cidade da América Latina agora conta com um novo aplicativo para realizar a recarga online do Bilhete Único. O KIM, presente em mais 50 cidades pelo Brasil, chegou em São Paulo em 22 de março. Com mais de 750 mil usuários, o app atua no transporte coletivo de capitais como Salvador, Belo Horizonte, Porto Alegre, Florianópolis e Vitória.

O lançamento da ferramenta em São Paulo visa trazer uma opção mais rápida e eficiente para recarga digital do Bilhete Único pelo PIX ou cartão de crédito. Em breve, o aplicativo disponibilizará também a funcionalidade “mapa”, que permite aos passageiros saberem em tempo real onde estão os ônibus, itinerários e horários, além de auxiliar a traçar as melhores rotas pelo “como chegar”.

O CEO do KIM, Rubens Filho, revela que o lançamento do aplicativo na capital paulista, além de ampliar a presença do KIM no país, coloca o app do grupo TACOM em uma cidade estratégica para o Grupo. “Temos diferenciais importantes para os empresários do setor, órgãos gestores e, obviamente, para os clientes, usuários do transporte coletivo. Esta é uma etapa importante, que consolida o KIM como o app nacional de mobilidade urbana”, diz. De acordo com a SPTrans, atualmente, São Paulo conta com um fluxo médio de 2,5 milhões de passageiros por dia útil nos ônibus e mais de 1.300 linhas em circulação pela cidade.

O executivo ressalta ainda que a expansão do aplicativo continua em todo o país. “Temos inúmeras negociações em curso, em cidades de todas as regiões do Brasil”, completa Rubens Filho.

Outro diferencial do aplicativo é a possibilidade de recarregar os créditos do celular, adquirir gift cards e cupons de desconto para utilizar em diversas lojas. Tudo isso dentro da mesma ferramenta.

O KIM está disponível para download gratuito nas lojas virtuais Apple Store e Google Play. Para realizar a recarga do Bilhete Único, primeiro, é preciso escolher a opção “recarga cartão transporte” e cadastrar o número do cartão, selecionando a cidade e a operadora. Depois, basta definir um valor entre R$ 2,00 e R$ 440,00 e realizar o pagamento da recarga no aplicativo. Após a confirmação da recarga, é só utilizar o cartão no validador que fica dentro dos ônibus e nas estações do metrô.