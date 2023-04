Softwares de WFM ajudam no gerenciamento de trabalho remoto

5 de abril de 2023.

O teletrabalho foi adotado por quase metade (46%) das empresas durante a crise sanitária, segundo a “Pesquisa Gestão de Pessoas na Crise Covid-19”, realizado pela FIA (Fundação Instituto de Administração). O percentual de empresas que utilizam o home office, no entanto, caiu de 58% em 2021 para 33% em 2022, de acordo com um levantamento do Ibre FGV (Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getulio Vargas).

Apesar da baixa, alguns setores ainda detêm taxas altas de trabalho remoto. O segmento de serviços de informação e comunicação, por exemplo, atuava 90% na modalidade em 2021, percentual que passou para 74% em 2022, ainda segundo dados do Ibre FGV.

Mesmo com os seus benefícios, o trabalho a distância representa desafios, sobretudo para os gestores: “Os modelos de liderança remota apresentam desafios únicos, como falta de comunicação face a face em contexto de sala ou reuniões, dificuldade em estabelecer confiança, diferenças culturais e falta de colaboração”, afirma Nuno Nogueira, Founder e Owner da Merge-Time – empresa parceira da SISQUAL® WFM.

“É preciso investir em uma comunicação eficaz, estabelecer expectativas claras, construir confiança, adaptar-se a diferenças culturais, aproveitar ferramentas de colaboração e estabelecer um protocolo de comunicação para garantir que a equipe esteja em sintonia, independentemente do seu horário de trabalho”, afirma.

Ferramentas de WFM melhoram produtividade

Diante de todas essas questões, gerenciar o trabalho remoto pode ser desafiador. É nesse panorama que, segundo o empresário, as ferramentas de WFM (gestão de força de trabalho) são uma opção, pois facilitam a gestão das equipes que trabalham de casa.

O especialista indica seis benefícios das soluções de WFM para ajudar a melhorar a produtividade e facilitar a gestão dos times que atuam de casa nos tópicos a seguir:

Acompanhamento do desempenho – As ferramentas de WFM permitem que as chefias monitorizem o desempenho dos membros da equipe remotamente. Os líderes podem rastrear o tempo que o time passa em trabalho e no desempenho de tarefas de determinado projeto, monitorizar o progresso do projeto e identificar quais os membros da equipe que podem precisar de mais suporte ou recursos para concluir as suas tarefas. Comunicação mais eficaz – As soluções de WFM oferecem opções de comunicação para os profissionais que atuam de casa, desde chamadas telefônicas e videoconferências até chats em grupo e e-mail. Essas ferramentas permitem que os membros da equipe se comuniquem em tempo real e garantem que todos estejam em sintonia.

Gestão de horários – As ferramentas de gestão de força de trabalho permitem que as chefias programem horários para cada membro remoto. Isso é especialmente útil quando trabalhando em diferentes fusos horários, pois os líderes podem garantir que haja cobertura adequada durante todo o dia.

Monitorização de pausas – As soluções de WFM podem monitorizar o tempo de pausa e o tempo de trabalho das equipes em home-office. Isso pode ajudar a garantir que todos estejam seguindo os horários e não fiquem sobrecarregados, além de decidir qual o tempo de trabalho pago e qual o tempo de não trabalho para compensar em outro dia.

Gerenciamento de tarefas – As ferramentas de gerenciamento permitem que as chefias atribuam tarefas a membros da equipe remota e acompanhem o status dessas tarefas em tempo real. Isso garante que o trabalho seja distribuído de forma justa e que todas as tarefas sejam concluídas a tempo.

Ferramentas de produtividade – As soluções oferecem uma variedade de recursos que podem ajudar a aumentar a produtividade, como relatórios automatizados, análise de dados e ferramentas de colaboração em equipe. Essas ferramentas podem ajudar a equipe a trabalhar de forma mais eficiente e eficaz, independentemente de sua localização.

Para concluir, Nuno Nogueira destaca que as ferramentas de WFM podem ser úteis para gerir equipes remotas, ajudando a melhorar a produtividade e garantindo que todos trabalhem em sincronia. “As ferramentas de WFM podem ajudar a reduzir o tempo gasto em tarefas administrativas e a garantir que a equipe remota esteja trabalhando com eficácia máxima”, afirma.

Para os decisores e gestores de empresas, essas ferramentas se apresentam como uma mais-valia porque tornam visíveis todos os dados relacionados com o home-office em tempo real, explica o Founder e Owner da Merge-Time.

