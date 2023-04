Turismo religioso movimenta economia de Juazeiro do Norte

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 5 de abril de 2023.

O PIB (Produto Interno Bruto) do Ceará fechou, em 2022, com uma expansão de 0,96% em relação ao ano precedente, conforme dados divulgados pelo Ipece (Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará).

Para este ano, a estimativa do PIB do estado é de 1,33%. Se a expectativa for confirmada, será maior que a projeção do índice nacional, de 0,85%, calculada pelo relatório Focus do BC (Banco Central). Em dezembro do último ano, a expectativa para 2023 era de uma taxa de 2,19% para o PIB estadual, enquanto a nacional estimada chegava a 0,75%.

Segundo Ricardo Técio, da RT Imóveis, parceira do DezNoventa – empresa que atua no mercado imobiliário com a compra e tratamento de imóveis com o objetivo de revenda -, a cidade de Juazeiro do Norte (CE) e região do Cariri têm uma contribuição importante para a economia do estado por conta do turismo religioso.

“Juazeiro do Norte, assim como a região do Cariri cearense, são o epicentro do turismo religioso com duas grandes romarias anuais: Candeias, em fevereiro e Padroeira em setembro, chegando a movimentar 500 mil pessoas cada uma”, afirma.

E não para por aí: a cidade é conhecida por conta de romarias no Dia de Finados, além do nascimento e morte de Padre Cícero. “Já em dezembro e janeiro, Juazeiro recebe romarias com um público mais ‘elitizado’, de maior poder aquisitivo, que vem com veículo próprio e se hospeda nos hotéis da região”, acrescenta.

Segundo projeções do Ministério do Turismo, as tradicionais celebrações da Semana Santa devem reunir mais de 1,3 milhão de fiéis em 2023 e movimentar o turismo religioso em todo o país. Somente em Juazeiro do Norte, a expectativa é que 150 mil fiéis aproveitem a data para visitar a estátua de Padre Cícero, que recebe 2,5 milhões de visitantes por ano.

Para Técio, outro fator de destaque é que Juazeiro se encontra a uma distância equivalente da maioria das capitais do Nordeste de 500 quilômetros, o que facilita a visitação de diversos segmentos.

“Recebemos, diariamente, cerca de 300 topiqueiros – condutores de transporte alternativo de passageiros – oriundos de 150 a 180 cidades do estado e de estados vizinhos, em um raio de 200 quilômetros de comerciantes que vêm fazer suas compras em Juazeiro para, assim, abastecerem seus mercados”, informa.

Além disso, de acordo com o especialista imobiliário do DezNoventa, Juazeiro do Norte tem uma população flutuante em torno de 50 mil comerciantes “de fora”, que vêm à cidade para abastecer os seus comércios.

“O crescimento empresarial no estado do Ceará, sobretudo na região de Juazeiro do Norte, pode ser percebido pelo turismo e pelo gosto crescente pela segunda moradia, assim como pelas facilidades e modelo dos financiamentos bancários”, afirma Técio. “Além disso, a região do Cariri tem se desenvolvido nos segmentos de saúde, comércio e setor imobiliário, com destaque para os loteamentos”, complementa.

