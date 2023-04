Huawei divulga relatório anual de 2022: operações estáveis, sobrevivência sustentável e desenvolvimento

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 6 de abril de 2023.

A Huawei divulgou hoje seu relatório anual de 2022. A empresa relata operações estáveis durante o ano todo, tendo gerado CNY 642,3 bilhões em receitas e CNY 35,6 bilhões em lucros líquidos. A Huawei continua fortalecendo os investimentos em P&D, com um gasto anual de CNY 161,5 bilhões em 2022, representando 25,1% da receita anual da empresa e levando seus gastos totais com P&D nos últimos 10 anos para mais de CNY 977,3 bilhões.

“Em 2022, um desafiador ambiente externo e fatores externos ao mercado continuaram a ter um peso nas operações da Huawei”, afirmou Eric Xu, presidente rotativo da Huawei, na conferência de imprensa sobre o relatório anual. “No meio dessa tempestade, seguimos em frente, fazendo tudo em nosso alcance para manter a continuidade dos negócios e para servir nossos clientes. Também fizemos um esforço enorme para fazer crescer o que plantamos, gerando um fluxo de receita para manter nossa sobrevivência e estabelecer as bases para o desenvolvimento futuro”.

Também esteve presente no evento a Sabrina Meng, diretora financeira da Huawei. Ela observou: “Apesar da pressão substancial em 2022, os resultados gerais do nosso negócio estiveram em linha com o previsto. No final de 2022, nosso índice de endividamento foi de 58,9% e nosso saldo líquido de caixa foi de CNY 176,3 bilhões. Além disso, nosso saldo de ativos totais chegou a três milhões de yuan, em grande parte composto de ativos circulantes, como caixa, investimentos de curto prazo e ativos operacionais. Nossa posição financeira permanece sólida, com forte resiliência e flexibilidade. Em 2022, nosso gasto total em P&D permanece sólido, com uma resiliência forte e flexibilidade. Em 2022, nosso gasto total com P&D foi de CNY 161,5 bilhões, representando 25,1% da nossa receita total – entre os mais altos da história da Huawei. Em tempos de pressão, nós avançamos, com confiança”.

Em 2022, a receita dos negócios de operadoras, empreendedorismo e consumo da Huawei foi de CNY 284 bilhões, CNY 133,2 bilhões e CNY 214,5 bilhões, respectivamente.

A Huawei é um forte defensor de crescimento em conjunto com os parceiros do seu ecossistema e acredita que abertura e colaboração levam a sucesso compartilhado. A empresa continuou a abrir os recursos da sua plataforma em seu portfólio HarmonyOS, Kunpeng, Ascend e na nuvem, focando em melhorar a experiência do desenvolvedor, bem como possibilitar e apoiar os parceiros do seu ecossistema em todas as frentes. A Huawei atualmente atua com mais de nove milhões de desenvolvedores e mais de 40 mil parceiros do ecossistema para estimular inovação com base no ecossistema e criar maior valor para seus clientes.

“2023 será crucial para a sobrevivência sustentável e o desenvolvimento da Huawei”, observou Xu. “As ameixeiras tendem a produzir frutos mais doces com o inverno mais intenso. Hoje, a Huawei é como uma ameixeira. Embora seja verdade que enfrentaremos uma pressão considerável, temos o necessário para sairmos vitoriosos do outro lado, com oportunidades para desenvolver um portfólio de negócios resilientes, uma vantagem competitiva única, a confiança duradoura dos nossos clientes e parceiros, e a coragem para investir bastante em P&D. Temos confiança na nossa capacidade de superar qualquer desafio que surja no nosso caminho, estabelecendo uma base sólida para sobrevivência sustentável e desenvolvimento.”

Todos os balanços financeiros do relatório anual de 2022 foram auditados de forma independente pela KPMG, uma das quatro maiores firmas contábeis internacionais. Para baixar o relatório anual de 2022, acesse https://www.huawei.com/en/annual-report/2022

Nota: A taxa de câmbio de fechamento de 2022 foi de US$ 1,00 = CNY 6,9533

