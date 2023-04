Interesse por confeitaria cresce com a Páscoa, diz chef

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 6 de abril de 2023.

Todos os anos, o domingo de Páscoa é aguardado por milhões de judeus e cristãos como símbolo de eventos fundamentais para cada fé. Além disso, há anos a data – que em 2023 é celebrada no dia 9 de abril -, também é sinônimo do alimento que pode ser considerado uma “paixão nacional”: o chocolate.

Segundo uma pesquisa realizada pela Kantar encomendada pela Associação Brasileira da Indústria de Chocolates, Amendoim e Balas, o consumo de chocolates aumentou em ao menos 10% entre 2022 e 2021, resultando na venda de 1,75 bilhão de itens.

De acordo com os dados, o chocolate ao leite tem a preferência dos brasileiros, sendo os em tabletes e barras os favoritos, representando 41,1% de todas as unidades vendidas.

A associação dos brasileiros entre a Páscoa e o consumo de chocolate é tamanha que, segundo o chef Flavio Haru, professor do Curso de Confeitaria Profissional e Avançada da IGA Niterói – Instituto de Gastronomia das Américas -, a data costuma despertar um maior interesse na arte da confeitaria.

“Na Páscoa, além de vender ovos recheados, há uma ampla procura por sobremesas para compartilhar com a família. Não à toa, esta é uma das melhores épocas do ano para quem trabalha no ramo”, afirma. Além disso, de acordo com Chef Flávio Haru, devido a fatores como a alta dos preços dos produtos industrializados e, sobretudo, por conta da queda de qualidade, a procura por produtos artesanais aumentou muito.

Segundo o professor, apesar de receber ainda mais atenção por conta da Páscoa, o interesse pelo curso de confeitaria já vem em uma crescente por conta de outros elementos, como os inúmeros programas de televisão sobre o tema.

“A confeitaria já faz parte da cultura pop, e isso vem despertando em muitos a vontade de empreender”, explica Haru. “Aliás, a procura por cursos de gastronomia cresceu no período pós-pandemia, quando as pessoas ficaram mais tempo em casa ou, até mesmo, perderam os seus empregos. Para estes, a confeitaria foi vista como uma forma de expandir os conhecimentos e adquirir uma renda extra”, complementa.

O que um aluno deve procurar em um curso de confeitaria?

A chef Pollyana Barbosa, formada em Gastronomia e Alta Cozinha pelo IGA, destaca que é comum que os interessados cheguem à escola com uma série de dúvidas com relação aos principais conteúdos oferecidos em um curso de confeitaria profissional e avançada. A título de exemplo, ela conta que no IGA o aluno estuda todas as bases clássicas da confeitaria. Com isso, o formando adquire uma visão ampla e autonomia para desenvolver os seus próprios produtos.

“O aluno de confeitaria não deve entrar no ramo já replicando ‘mais do mesmo’. Aqui no IGA, apesar de ser uma confeitaria com base mais clássica, também temos toda a parte comercial”, reporta Barbosa. “Desde as primeiras aulas, o aluno pode vender uma variedade de brownies e cookies, além de aprender também toda a parte de panificação e os bolos que estão ‘na moda ”, diz ela.

Segundo a chef, quem tem interesse em um curso de confeitaria deve procurar por uma instituição que ofereça uma grade curricular completa, que passe gradativamente das técnicas clássicas da confeitaria para a panificação e, também, sempre se atualize para as novas tendências da área. “Uma escola de confeitaria deve atender tanto os novos confeiteiros quanto os experientes e, até mesmo, aqueles que veem a área da confeitaria como um hobby”, afirma.

Para concluir, Pollyana Barbosa ressalta que a chegada da Páscoa gera uma inevitável expectativa de lucro e restabelecimento financeiro pelo comércio, que se enche de chocolates e doces, e busca inovar de forma contínua para, cada vez mais, atrair a atenção do consumidor.

“Com os produtos artesanais ganhando a cada dia mais destaque no paladar do brasileiro, a busca pelo conhecimento e por novas técnicas se torna um diferencial para aqueles que visam se destacar no mercado e gerar maior visibilidade para a sua marca”, afirma.

