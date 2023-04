No dia mundial da saúde, seis benefícios dos chás para uma vida mais saudável

Compartilhe Facebook

Twitter

Stumbleupon

LinkedIn

Pinterest

* Por: DINO - 6 de abril de 2023.

Há uma preocupação global crescente na busca por um estilo de vida cada vez mais equilibrado, com foco no bem-estar e que valorize a saúde. Essa preocupação é anualmente reforçada em 7 de abril, data em que se comemora o Dia Mundial da Saúde, por ocasião do aniversário de fundação da Organização Mundial da Saúde (OMS), em 1948. Trata-se, portanto, de uma oportunidade de conscientizar a população a respeito dos diferentes fatores que afetam a saúde populacional e que podem ser prevenidos.

O consumo regular de chá por infusão, por exemplo, é um hábito histórico associado ao autocuidado e a um estilo de vida saudável. Nesse contexto, os benefícios do consumo de chás são comprovados ao longo de séculos, com a própria origem da bebida ligada a esse fato. Reza a lenda que no ano de 2.737 a.C. o imperador chinês Shen Nung, popularmente conhecido como o Curandeiro Divino, tentando solucionar a constante incidência de surtos epidêmicos em seu reino, criou uma lei que obrigava o povo a ferver a água antes de ingeri-la. Um dia, quando repousava sob uma árvore, pediu a seus servos que lhe levassem um copo de água fervida. Antes de ingerir o líquido, algumas folhas de uma árvore próxima haviam caído no recipiente. Interessado na mistura, ele provou e gostou do resultado.

Estava criada, então, a cultura do chá, incutida na ideia de pureza, harmonia e vida saudável, que se expandiu pela Europa até chegar à América. Hoje, o chá é a segunda bebida mais consumida do mundo, atrás apenas da água. E o Brasil tem se destacado no aumento de consumo de chá por infusão em um ritmo quase duas vezes mais acelerado em relação à média mundial. Segundo a consultoria Euromonitor, entre os anos de 2013 e 2020, o mercado brasileiro cresceu 25% em comparação a uma expansão global de 13%.

Rodrigo Moreira, nutricionista consultor da Leão Alimentos e Bebidas, lembra, contudo, que o consumo da bebida não substitui tratamentos médicos. “As ervas servem como complemento de uma dieta saudável, natural e que auxiliam no bem-estar das pessoas”, explica. A seguir, seis benefícios à saúde associados ao consumo de chás por infusão.

Diminui níveis de colesterol no sangue

De acordo com estudo publicado pelo American Journal of Clinical Nutrition, alguns chás, como o famoso chá-verde, auxiliam na redução do colesterol LDL (low density lipoprotein), também chamado de colesterol ruim, ao inibir a sua absorção. Por isso, essa bebida associada a uma dieta saudável pode ajudar a evitar que o LDL se acumule em artérias, o que dificulta o fluxo de sangue e aumenta o risco de infarto e AVC.

Acalma naturalmente

Muitos chás podem auxiliar diretamente na redução do estresse, reduzindo os níveis do hormônio cortisol na corrente sanguínea e auxiliando no relaxamento e aumento de concentração. Apenas algumas xícaras por dia são responsáveis por uma melhoria no equilíbrio mental e na produtividade.

Auxilia no controle da pressão arterial

Alterações na pressão arterial, especialmente a pressão alta, podem causar sérios problemas de saúde, como infarto e insuficiência cardíaca. Alguns chás, como o de hibisco, auxiliam indiretamente na redução de níveis de pressão, graças ao seu poder diurético, que estimula o funcionamento dos rins, contribui para a eliminação dos líquidos acumulados e auxilia no equilíbrio da pressão.

Melhora a qualidade do sono

O consumo de chás, especialmente os conhecidos por seus efeitos naturais calmantes como os de ervas, auxiliam na redução do estresse e promovem o relaxamento geral do corpo, o que ajuda diretamente na melhoria da qualidade do sono.

Ajuda na desintoxicação do organismo

Os radicais livres são responsáveis por acelerar o processo de deterioração celular. Consumir antioxidantes, compostos que combatem os radicais livres, auxilia na desintoxicação e no envelhecimento do organismo. Os chás são ricos em antioxidantes.

Mantém a hidratação do corpo

Estudos indicam que alguns chás, quentes ou frios, desempenham função de hidratação no organismo, contribuindo por levar nutrientes às células, lubrificar articulações, auxiliar no controle da temperatura corporal e eliminar toxinas por meio da urina. Os chás de ervas são os mais indicados para hidratar o corpo, por exemplo.