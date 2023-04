Pesquisa global revela confiança do brasileiro no crescimento de seus negócios

6 de abril de 2023.

Pesquisa de Empreendedorismo promovida pela norte-americana GoDaddy acaba de ter os resultados globais divulgados pela empresa. O estudo analisa o estado recente do setor, o nível de digitalização das pequenas empresas e os planos que os empreendedores têm para o futuro próximo de seus negócios. Segundo o levantamento, 92% dos empreendedores brasileiros relataram estar confiantes (42%) ou muito confiantes (50%) no crescimento de sua renda em 2023; uma taxa significativamente maior em comparação com países mais desenvolvidos. No Reino Unido, por exemplo, apenas 74% dos empreendedores relataram confiança em seu crescimento para o ano.

Quando se trata de digitalização de negócios, os resultados globais da pesquisa mostraram que, em comparação com outros países pesquisados, o Brasil possui o maior percentual de proprietários de empresas (40%), que fizeram cursos para se tornarem empreendedores e 99% dos entrevistados concordaram que criar e gerenciar um site para a empresa é importante para aumentar a visibilidade do negócio. Além disso, 44% dos brasileiros relataram já estar usando um site e 44% planejam implementar o uso de um no futuro. Quando se trata de uma loja on-line, 46% disseram já estar usando, com 36% projetando esse investimento.

A pesquisa foi realizada entre pequenas empresas com menos de 50 funcionários e abrangeu oito países – Austrália, Brasil, Canadá, Alemanha, Índia, México, Reino Unido e Estados Unidos. Os resultados destacam a importância da digitalização para pequenas empresas, as ferramentas nas quais os empreendedores dependem como parte de seu ecossistema digital e a relevância de possuir um site para ajudar a elevar o negócio online.

O Brasil é o terceiro país com a classificação mais alta na crença sobre a importância de uma presença on-line para o crescimento dos negócios (76%), atrás do México (77%) e da Índia (82%). “Eu vejo em nossos empreendedores uma capacidade de inovação e adaptação que os ajuda a impulsionar seus empreendimentos”, disse Luiz D’Elboux, Country Manager da GoDaddy no Brasil. “Nosso objetivo é ajudar os empreendedores brasileiros a criar e gerenciar sua presença digital. É por isso que o canal do YouTube da GoDaddy Brasil oferece grande quantidade de material educacional gratuito para quem deseja ingressar nesse universo digital.”

Os resultados da pesquisa também mostraram outras informações por trás da rotina dos proprietários de pequenas empresas. A maioria dos empreendedores entrevistados estão em fase inicial de seus negócios, empreendendo de um a dois anos sendo que metade têm menos de um ano de funcionamento. No Brasil, as gerações mais jovens estimulam o ritmo do empreendedorismo, com 33% dos entrevistados com menos de 30 anos. Da mesma forma, o empreendedorismo feminino está se tornando mais relevante no Brasil. O país tem uma alta porcentagem de empresárias mulheres (53%) entre os entrevistados, atrás dos Estados Unidos (62%), Austrália (60%), Reino Unido (59%) e México (59%). (Fonte: https://ae.godaddy.com/blog/godaddy-entrepreneurship-survey-2023/)

Ao revelar os fatores de motivação de empreender, seguir uma paixão foi o principal motivo compartilhado pelos entrevistados nos Estados Unidos (53%), Reino Unido (49%), Canadá (48%) e Austrália (49%). No entanto, no Brasil (40%) e no México (47%), o motivo principal citado para iniciar um negócio é a necessidade ou desejo de uma fonte adicional de renda.

Ter segurança no site que abriga o negócio foi um ponto identificado como cada vez mais relevante para pequenas empresas, constatando que os empreendedores latino-americanos estão mais preocupados com esse aspecto. Dos entrevistados, 86% no Brasil e 83% no México acreditam que as pequenas empresas estão sob ameaça de ataques cibernéticos. Finalmente, tanto os empreendedores no México quanto no Brasil relataram a exposição dos dados de seus clientes e a perda da confiança dos mesmos como os impactos mais prováveis em seus negócios, no caso de uma violação de segurança.

Sobre a Pesquisa

A Pesquisa Global de Empreendedorismo GoDaddy de 2022 foi realizada na Austrália, Brasil, Canadá, Alemanha, Índia, México, Reino Unido e Estados Unidos no último mês de setembro. Os entrevistados são proprietários de empresas que têm de 1 a 50 colaboradores. Para este estudo, foi pesquisado um total de 5.094 proprietários de pequenas empresas, incluindo 523 no Brasil.