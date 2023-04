Pesquisa que avalia práticas ESG premia empresas no Brasil

Compartilhe Facebook

Twitter

Stumbleupon

LinkedIn

Pinterest

* Por: DINO - 6 de abril de 2023.

A Titan Pneus, empresa fabricante de pneus agrícolas e fora de estrada, foi reconhecida na Pesquisa Melhores para o Brasil, o primeiro ESG (sigla em inglês referente a questões ambientais, sociais e de governança) rating brasileiro, desenvolvido e realizado pela Humanizadas.

A Titan foi um dos destaques da avaliação em janeiro de 2023, recebendo o ESG rating triplo B (BBB), que demonstra o grau de compromisso da empresa com a agenda ESG.

A pesquisa é uma avaliação anual multi-stakeholders com entrega de rating e premiação das organizações de destaque, que leva em consideração quatro pilares institucionais – reputação, princípios de gestão, cultura e narrativas -, para medir a qualidade das relações da organização com seus stakeholders, colaboradores, lideranças, clientes, parceiros, fornecedores e sociedade.

A partir da percepção dos públicos externos e do time de colaboradores da Titan, a pesquisa identificou padrões, sinais e evidências que a empresa atua de forma alinhada às melhores práticas, tanto no ambiente interno (colaboradores) quanto no ambiente externo (stakeholders, clientes, fornecedores e comunidade vizinha).

Segundo Camila Mendes, Diretora de RH da Titan Pneus, “esse prêmio reconhece os esforços realizados para o bem-estar, preocupação e respeito com os funcionários e comunidade. Sempre incentivamos a responsabilidade social e ambiental socioeducativa nas relações da Titan e ver que conseguimos alcançar nosso objetivo é muito gratificante”.

“É um reconhecimento muito importante para a Titan e nos faz ter certeza de que estamos promovendo um impacto positivo na sociedade e no planeta. Saber que nossos colaboradores, clientes e fornecedores nos deram essa chancela através da pesquisa nos enche de orgulho”, comemora Edson Tebaldi, Diretor Geral da Titan Pneus.

Sobre a Titan

Com mais de 100 anos de atuação no mercado norte-americano, a Titan International possui 6 mil colaboradores em todo o mundo e realiza vendas em 85 países.

No Brasil desde 2011, quando adquiriu o negócio agrícola da Goodyear, a Titan Pneus produz pneus para veículos como caminhão, camioneta convencional e uma linha agrícola, florestal e fora de estrada. É proprietária de uma unidade fabril de aproximadamente 120.000m² localizada no bairro do Belenzinho, Zona Leste de São Paulo, empregando aproximadamente 1.600 colaboradores entre funcionários e terceiros.

Sobre a Humanizadas

A Humanizadas é uma empresa brasileira de avaliação mult-istakeholder em ESG orientada à Inteligência de Dados. Com a pesquisa “Melhores Para o Brasil”, analisando organizações em quatro pilares institucionais – reputação, princípios de gestão, cultura e narrativas -, alinhada ao Capitalismo de Stakeholders, a Humanizadas tem como objetivo combater o greenwashing. A empresa auxilia no processo de prosperidade econômica no país, mitigando crises ambientais e de governança.