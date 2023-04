São Paulo será palco do principal debate sobre cannabis medicinal

Compartilhe Facebook

Twitter

Stumbleupon

LinkedIn

Pinterest

* Por: DINO - 6 de abril de 2023.

Nos dias 4 e 5 de maio será realizado em São Paulo, no Expo Center Norte, paralelamente a Medical Cannabis Fair, o II Congresso Brasileiro da Cannabis Medicinal, que contará com uma grade de palestrantes abrangendo nomes do setor como Claudio Lottenberg – médico oftalmologista, Dr. Pedro Pierro – neurocirurgião funcional, Dr. Eduardo Faveret – médico neurologista, Luciano Ducci – Deputado Federal e médico por formação, Cassiano Gomes – fundador e diretor executivo da ABRACE, Mario Grieco – especializado em clínica médica, saúde ocupacional, prescritor de cannabis medicinal, Maria Eugenia Riscala – cofundadora e CEO da Kaya Mind, Lorenzo Rolim – presidente da Associação Latino-Americana de Cânhamo Industrial (laiha.org), membro fundador e diretor de comunicações e engajamento da Federação Internacional de Organizações do Cânhamo (FIHO), Luis Carlos Valois – juiz de direito, titular da Vara de Execuções Penais do Amazonas, além da participação de médicos, autoridades do Brasil e do exterior e especialistas que debaterão os principais assuntos nas áreas de inovação e pesquisa sobre uso medicinal da planta, assim como o desenvolvimento do setor em saúde, legislação e negócios.

O congresso, dividido em dois blocos – o primeiro focado em temas relacionados à Saúde; e o segundo direcionado aos temas Negócios e Legislação. Os painéis serão compostos por médicos, veterinários, dentistas, profissionais da saúde, empresários, executivos da indústria farmacêutica, legisladores, advogados, investidores, pesquisadores, empresários do agronegócio, empreendedores e profissionais do setor. O objetivo: discutir a evolução do mercado da cannabis no Brasil e no mundo. Além de apresentar as possibilidades de investimentos, auxiliando o desenvolvimento econômico e social que a planta traz para a América Latina.

De acordo com Daniel Jordão, diretor da plataforma Sechat, organizadora dos eventos, o objetivo do congresso é ocupar uma lacuna aberta no Brasil sobre o potencial do mercado medicinal e de negócios canábicos, que beneficiará médicos e empreendedores com conteúdo que impulsione ideias, conecte pessoas, tecnologias e mercados, para geração de novos negócios e o avanço da medicina no país. “Serão dois blocos – medicina e negócios que abordarão desde casos clínicos e como a cannabis pode atuar em diversas enfermidades, até as estratégias comerciais e novos empreendimentos, tópicos que para nós, são extremamente necessários para a movimentação da economia desse mercado promissor no Brasil e no mundo”.

Ainda de acordo com Jordão, a primeira edição dos eventos, realizada em maio de 2022, foi um marco para o mercado profissional da cannabis medicinal no Brasil e na América Latina. Na ocasião, 31 expositores e mais de 50 marcas apresentaram seus produtos à base da planta, bem como serviços educacionais, financeiros e auxiliares para o segmento. Já o congresso, contou com a participação de 77 palestrantes do Brasil e exterior que expuseram seus conhecimentos para 380 conferencistas.

Em 2023, o Congresso Brasileiro da Cannabis Medicinal será aberto com a palestra “A indústria farmacêutica e a indústria da cannabis medicinal”, e seguirá, após sua abertura, com palestras divididas em dois blocos, saúde e negócios. Na área da saúde, profissionais terão a oportunidade de entender melhor sobre o “Sistema endocanabinoide e farmacologia aplicada”, “Às novas fronteiras da aplicação canabinoides na Epilepsia Infantil”, “Indicações e riscos do uso dos acnabinoides em transtornos Psiquiátricos Infantis”, “As últimas descobertas sobre o uso dos canabinoides para o tratamento de dor”, “As aplicações e resultados do uso dos canabinoides nos tratamentos de oncologia”, “A importância da cannabis na terceira idade”, além da apresentação de diversos casos clínicos.

Já o bloco de negócios, no primeiro dia do Congresso Brasileiro da Cannabis Medicinal, trará temas como “A Jornada da Cannabis, passado, presente e futuro”, “O cenário da cannabis no mundo e no Brasil”, “Formas de acesso ao tratamento de cannabis no país” e “A importância do conselho de medicina para a evolução do uso medicinal da cannabis”.

No segundo dia do Congresso Brasileiro da Cannabis Medicinal a palestra de abertura abordará o “Cenário da regulamentação do uso medicinal da cannabis no Brasil”. Após a abertura o bloco de saúde seguirá com as palestras “Clínica médica – A cannabis que todos os médicos e dentistas precisam saber”, “Cannabis – uma nova ferramenta na odontologia”, “Cérebro e intestino: a influência da microbiótica com o sistema endocanabinoide”, “Cannabis no esporte: uma maratona de sucesso”, “As últimas aplicações da cannabis na Veterinária” e “Psicodélicos: uma promessa ou realidade no tratamento psiquiátrico”.

Ainda no dia 5 de maio, o bloco de negócios trará palestras para empreendedores da área, abrangendo os temas: Da semente ao cliente, um raio-x da cadeia produtiva, Formas de investir em Cannabis, Cannabis: O ouro verde do Agrobusiness, A nova indústria verde, além de pitchs de diversas startups presentes no mercado.

Em 2023, a Medical Cannabis Fair e o Congresso Brasileiro da Cannabis Medicinal acontecerão em um momento importante para o debate no Brasil. Um novo governo, a Anvisa aprovando cada vez mais medicamentos, a Justiça dando pareceres favoráveis para que diversos pacientes tenham acesso ao CBD via SUS ou convênio médico, diversos salvo-condutos para o autoplantio, uma movimentação financeira no país relacionada à cannabis, que somam mais de R$ 130 milhões por ano – sem uma legislação clara e definida e o debate mundial em torno da planta que tem potenciais imensos em todas as áreas da saúde e dos negócios, colocam expectativas de resultados positivos no debate que a feira e o congresso trarão para a capital paulista e para o futuro do mercado brasileiro.

Serviço

Evento: Medical Cannabis Fair 2023 e Congresso Brasileiro da Cannabis Medicinal

Data: 4 e 5 de maio de 2023 – das 9h às 19h

Local: Expo Center Norte

Endereço: Rua José Bernardo Pinto, 333 – Vila Guilherme – São Paulo – SP

Inscrições para a Feira: www.medicalcannabisfair.com.br

Inscrições para o Congresso: www.congressocannabis.com.br