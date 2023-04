UX Group sela acordo com Amazon para integrar o grupo de parceiros SPN

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 6 de abril de 2023.

A UX Group, hub de soluções de tecnologia, operação e serviços logísticos, acaba de assinar contrato com a Amazon para que sua vertical de Fulfillment (denominada UX FF) seja parte da Rede de Provedores de Serviço – SPN (Service Provide Network). O SPN é um projeto desenvolvido pela gigante de tecnologia com objetivo de reunir fornecedores de confiança a fim de auxiliar os lojistas em diversas etapas do e-commerce, além de melhorar a performance dentro do ecossistema da Amazon.

Com isso, os sellers que operam fora do Estado de São Paulo podem estar perto das operações Amazon através da UX Fulfillment. A principal vantagem, além da qualidade dos serviços, é que os sellers ganham muito mais relevância em suas vendas no site Amazon, por fazerem parte do FBA.

O projeto também tem o intuito de aproximar os lojistas das regiões distantes de São Paulo às operações de fulfillment de FBA da Amazon – programa presente em diversos países e que atende milhares de vendedores parceiros, pensado para otimizar a logística dos vendedores que utilizam o marketplace Amazon.

“Por meio do FBA, o lojista consegue delegar a embalagem, a entrega do produto e o pós-vendas para a própria Amazon, contando com mais tempo para se dedicar totalmente ao gerenciamento da loja e a criar estratégias de venda”, explica Eneas Zamboni, CEO da UX Group. Com a parceria entre as duas empresas, os clientes da UX passarão a contar com os benefícios do programa em seus CDs, situados na grande São Paulo. Atualmente, a logtech possui 24 mil metros quadrados disponíveis para que os sellers possam armazenar seus produtos com qualidade e também próximos ao FBA da Amazon.

Segundo Zamboni, a principal vantagem é a credibilidade da Amazon perante os consumidores. “O marketplace é referência quando o assunto são compras online e entrega rápida. Ao participar do programa, os vendedores conseguem aproveitar essa reputação para que seus clientes se sintam seguros”, observa o CEO.

O executivo revela que, na Estrela10, loja de departamentos virtual e um dos clientes que já atua dentro do modelo de fulfillment com uma operação em itens selecionados, o roll on de vendas aumentou significativamente, atingindo 400% de crescimento em relação ao modelo convencional. “A expectativa é que cresça ainda mais depois da parceria estabelecida com a Amazon”, finaliza ele.