A WSB e a Bentley Systems oferecem novo serviço digital de gerenciamento do setor de construção baseado no SYNCHRO

* Por: DINO - 7 de abril de 2023.

A Bentley Systems, Incorporated (Nasdaq: BSY), empresa de software de engenharia de infraestrutura, anunciou hoje uma colaboração com a WSB para conduzir proprietários e empreiteiros de construção civil a adotar e usar gêmeos digitais. A WSB lançou uma nova solução de gerenciamento para construção digital e serviço de consultoria baseados no SYNCHRO da Bentley para ajudar o mercado de construção civil a superar os desafios na adoção de fluxos de trabalho digitais baseados em modelos e alavancando o poder dos gêmeos digitais para a construção. A WSB é a primeira empresa a ingressar no programa Bentley Digital Integrator para o setor de construção e fornecer suporte programático de entrada no mercado e transferência de conhecimento para empresas elegíveis de engenharia, e entrega de projetos e integradores de sistemas, criando e curando gêmeos digitais para os ativos de infraestrutura de seus clientes.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20230313005567/pt/

O SYNCHRO simplifica a entrega de projetos de construção de infraestrutura. Imagem cedida pela WSB.

O trabalho de construção é muitas vezes baseado em desenhos 2D, planilhas e fluxos de trabalho baseados em documentos, resultando em erros, desperdício e retrabalho, que fazem com que a maioria dos projetos ultrapasse o orçamento e o cronograma. A Bentley e a WSB liderarão as empresas na transformação da construção, adotando tecnologia e entrega digital.

“Proprietários e construtoras percebem que novos fluxos de trabalho digitais são necessários para atender às demandas de infraestrutura. A aplicação de sucesso desses fluxos de trabalho digitais exige um profundo conhecimento de tecnologia, processos e dados”, disse Carsten Gerke, vice-presidente sênior de parcerias estratégicas da Bentley Systems. “O programa Bentley Digital Integrator foi criado em torno da combinação de tecnologia com experiência no assunto para infraestrutura aprimorada. A adesão da WSB ao programa oferece uma oportunidade inovadora e efetiva a todos os nossos usuários de transporte”.

Por meio de uma combinação de software, experiência e inovação líderes do setor, a iniciativa de gerenciamento de construção digital da Bentley e WSB está ajudando a moldar a maneira como os projetos de infraestrutura são entregues. Os principais serviços incluem a habilitação de uma única fonte da verdade, conectando o gerenciamento de projetos, contratos e documentos ao futuro do projeto, um modelo que pode ser construído em 3D/4D/5D, e a capacidade de criar modelos que podem ser construídos a partir de conjuntos de planos 2D que já existem, o que permite a transição para uma única fonte da verdade para todas as partes interessadas. Esta iniciativa tem o compromisso de colocar a ferramenta de gerenciamento de construção, baseada em modelo líder do setor, nas mãos de quem constrói. A WSB promove a entrega de projeto avançado e sabe como aplicar a tecnologia e o conhecimento certos para apoiar as aspirações de seus clientes por um futuro digital.

“A WSB está empenhada em fornecer soluções inovadoras, confiáveis e seguras por meio do uso de tecnologia avançada. Acreditamos que a implantação de sucesso de um modelo 3D operacional gera transparência, maximiza o retorno sobre o investimento, possibilita o verdadeiro planejamento do ciclo de vida e impulsiona a colaboração para conectar e alinhar todas as partes interessadas”, disse Jon Chiglo, diretor de operações da WSB. “Temos uma organização inteira que está liderando, criando e inovando em nosso futuro digital. Nossa parceria com a Bentley é uma parte importante dessa visão e estamos entusiasmados em trazer esse serviço digital de gestão de construção para o mercado.”

O SYNCHRO, software de gerenciamento de construção da Bentley que oferece suporte a todo o ciclo de vida da construção civil, com fluxos de trabalho simples do escritório ao campo, e fornece às empresas informações sobre desempenho, produtividade e saúde financeira do projeto, é a base da oferta da WSB. SYNCHRO é o serviço de construção da Bentley Infrastructure Cloud, que utiliza tecnologias de gêmeos digitais desenvolvidas pela iTwin.

Juntas, a Bentley e a WSB estão atendendo o mercado e fornecendo ferramentas, treinamento, educação e suporte necessários para dar o salto digital. As equipes de projeto perceberão o valor da entrega digital baseada em modelo para melhorar a eficiência e os resultados do projeto. Proprietários e empreiteiros da infraestrutura civil superarão as barreiras para a adoção da tecnologia, para aumentar a eficiência desde o planejamento da pré-construção até a execução da construção. As habilidades melhorarãoàmedida que mais projetos adotarem a entrega baseada em modelo, tornando-a o padrão comum.

“Proprietários e construtoras percebem que novos fluxos de trabalho digitais são necessários para atender às demandas de infraestrutura, mas geralmente enfrentam problemas ao determinar a melhor forma de adotar a tecnologia”, disse Rich Humphrey, vice-presidente de construção da Bentley. “Na construção civil, eles também enfrentam desafios únicos relacionadosànatureza das informações do projeto que recebem eàlogística espacial envolvida. A parceria entre a Bentley e a WSB é a combinação perfeita para permitir que as equipes de projeto solucionem os obstáculos da adoção e assegurem que a tecnologia resulte em uma melhoria da função de etapa na forma como os projetos são entregues, desde o início até a execução da construção.”

O SYNCHRO simplifica a entrega de projetos de construção de infraestrutura. Imagem cedida pela WSB.

Acesse, gerencie, colabore e analise os dados do projeto em um só lugar com SYNCHRO. Imagem cedida pela Bentley Systems.

Gêmeo digital de uma ponte. Imagem cedida pela Bentley Systems.

O SYNCHRO permite que você gerencie tarefas e dados dentro do contexto do projeto com painéis, visualizações de mapa e modelos 2D e 4D em desktop, dispositivos móveis ou dispositivos vestíveis. Imagem cedida pela Bentley Systems.

Sobre a Bentley Systems

Bentley Systems (Nasdaq: BSY) é a empresa de software de engenharia e infraestrutura. Fornecemos software inovador para o avanço da infraestrutura mundial – sustentando a economia global e o meio ambiente. Nossas soluções de software líderes do setor são usadas por profissionais e organizações de todos os tamanhos, para projeto, construção e operação de estradas e pontes, ferrovias e trânsito, água e águas residuais, obras públicas e serviços públicos, edifícios e campus, mineração e instalações industriais. Nossas ofertas, alimentadas pela plataforma iTwin para gêmeos digitais de infraestrutura, incluem aplicações MicroStation e Bentley Open para modelagem e simulação, software Seequent para geoprofissionais e Bentley Infrastructure Cloud, abrangendo ProjectWise para entrega de projetos, SYNCHRO para gerenciamento de construção e AssetWise para operações de ativos. Os 5.000 colegas da Bentley Systems geram receitas anuais de mais de US$ 1 bilhão em 194 países.



www.bentley.com

Sobre a WSB

A WSB é uma empresa de projeto e consultoria que fornece serviços de engenharia, planejamento, meio ambiente e construção. A sua equipe melhora a maneira como as pessoas se envolvem com comunidades, transporte, infraestrutura, energia e nosso meio ambiente. A empresa oferece serviços em mais de 30 áreas complementares para integrar perfeitamente planejamento, projeto e implementação. A sua base completa de clientes é atendida por 15 escritórios, em cinco estados. A inspiração da equipe da WSB é olhar além do presente e capitalizar as oportunidades de amanhã. Guiada por uma visão forte e paixão autêntica, a WSB é uma empresa que se esforça para seguir em frente. Para saber mais, acesse wsbeng.com.

© 2023 Bentley Systems, Incorporated. Bentley, o logotipo da Bentley, Bentley Infrastructure Cloud, AssetWise, iTwin, MicroStation, ProjectWise, Seequent e SYNCHRO são marcas registradas ou não, ou marcas de serviços da Bentley Systems, Incorporated ou de uma de suas filiais integrais diretas ou indiretas. Todas as outras marcas e nomes de produtos são marcas registradas de seus respectivos proprietários.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20230313005567/pt/

Contato:

Contatos de imprensa:

Christine Byrne, Bentley Systems

+1 203 805 0432

[email protected]



Contato de imprensa:

Ben Maurer, WSB

763-541-4800

wsbeng.com

Fonte: BUSINESS WIRE