Voos diretos de Montes Claros para São Paulo por apenas R$ 274 (ida e volta); veja mais ofertas

* Por: da redação - 8 de abril de 2023.

Na promoção de Páscoa é possível garantir voos de ida e volta da maior cidade do Norte de Minas para o Rio de Janeiro por apenas R$ 475.

As companhias aéreas que operam voos comerciais no Norte de Minas lançaram uma promoção de Páscoa neste final de semana. As passagens aéreas de Montes Claros para São Paulo (Aeroporto de Guarulhos) estão sendo vendidas por apenas R$ 274,86, valor com taxas inclusas. (Veja detalhes abaixo). Essa promoção está disponível em voo direto da LATAM para os meses de agosto e setembro deste ano.

Os outros destaques são as passagens aéreas de Montes Claros para Brasília por apenas R$ 427. Na promoção de Páscoa é possível garantir voos de ida e volta da maior cidade do Norte de Minas para o Rio de Janeiro por apenas R$ 475. Quem for viajar pela Azul encontra passagens aéreas por R$ 619. Essa promoção é para viagem no mês de junho em voo direto na ida e no retorno.

Outras cidades com belas praias estão com ofertas para embarque no Norte de Minas. De Montes Claros para Florianópolis há opções de voos de ida e volta por R$ 707, além de ofertas para Salvador (R$ 701), e Vitória pelo valor de R$ 702. Mas seja rápido! São poucas passagens aéreas promocionais neste final de semana. Todas as passagens aéreas estão com as taxas inclusas.

Atenção: O Jornal Montes Claros não vende passagens aéreas, pacotes de viagens ou reservas de hotéis. O site apenas divulga as promoções, ficando o leitor livre para escolher a melhor opção