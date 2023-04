Fechamento de empresas cresce 20% no Brasil em 2022

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 10 de abril de 2023.

Dados do Mapa de Empresas, desenvolvido pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC) e pelo Serviço Federal de Processamento de Dados (Serpro), apontaram um crescimento de 19,8% no fechamento de empresas no Brasil, que passou de 1,4 milhão em 2021 para 1,7 milhões negócios encerrados em 2022, um cenário desafiador para organizações que querem sobreviver e ter relevância no mercado.

Para prezar pela qualidade de produtos desenvolvidos e/ou vendidos, é preciso que a empresa considere toda a cadeia de fornecimento como parte essencial da organização e que deve manter o mesmo padrão de qualidade e ética. Pensando nisso, a Sedex (Supplier Ethical Data Exchange), entidade global que promove melhorias nas práticas comerciais, criou a SMETA, um dos modelos de auditoria ética mais utilizados no mundo.

A SMETA, indicada para empresas de todos os tamanhos e setores, conta com quatro pilares avaliativos: saúde e segurança, normas laborais, meio ambiente e ética nos negócios. A avaliação realizada com as diretrizes dessa auditoria permite à empresa medir seu desempenho socioambiental e traçar estratégias para melhorá-lo, mesmo que os resultados já sejam positivos.

“Os números apresentados só demonstram um perfeito reflexo do mercado atual”, avalia Paulo Bertolini, diretor-geral da APCER Brasil, certificadora de origem portuguesa de atuação internacional. “O primeiro passo para sobreviver à concorrência é prezar pela atuação ética, seguido por outros fatores também essenciais, como a inovação”, completa.

O processo da auditoria SMETA não é certificável, mas optar por sua realização elimina a necessidade de múltiplas certificações e traz visibilidade para a empresa, uma vez que conta com reconhecimento internacional.

“A imagem de uma organização está atrelada com a sua cadeia de abastecimento. Se, por exemplo, houver um fornecedor utilizando mão de obra infantil, esse crime será responsabilidade da empresa contratante também!”, pontua Bertolini. “Quando a auditoria SMETA é realizada por uma terceira parte, tende a possuir maior credibilidade pela imparcialidade mantida no processo”, completa, indicando que a empresa deve procurar um órgão certificador para dar início ao processo de avaliação.