Guarulhos lança guia turístico digital gratuito no aeroporto

* Por: DINO - 10 de abril de 2023.

A Prefeitura de Guarulhos, por meio da Diretoria de Turismo da Secretaria de Desenvolvimento Científico, Econômico, Tecnológico e de Inovação, acaba de lançar o Guia Turístico Digital de Guarulhos com adesivos e displays colocados estrategicamente no Aeroporto Internacional, em redes de hotéis, restaurantes e empresas de taxi.

O Aeroporto Internacional de São Paulo/Guarulhos é conhecido como a porta de entrada do estado de São Paulo e do Brasil. Registrou cerca de 34,4 milhões de passageiros de janeiro a dezembro de 2022, segundo a concessionária GRU Airport. Neste período, 243.888 voos pousaram e decolaram, incluindo viagens nacionais e internacionais. Foram voos para 112 destinos, sendo 52 internacionais e 60 domésticos.

“O aplicativo é uma oportunidade de fomentar o turismo no município e pode ser usado tanto por guarulhenses quanto por pessoas que irão nos visitar em algum momento”, explicou o diretor de Turismo, Ricardo Balcone. “Inclusive, já começamos uma campanha de divulgação do novo aplicativo com painéis instalados no Aeroporto Internacional, adesivos e displays estrategicamente localizados em cadeias de hotéis, lanchonetes e empresas de táxi”, destaca.

Interior Paulista

No Aeroporto Eriberto Manoel Reino, a Prefeitura de São José do Rio Preto, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Negócios de Turismo (Semdec), lançou o Guia Turístico Digital da cidade nas novas instalações do Posto de Informações ao Turista (PIT).

Segundo maior aeroporto do interior paulista, Rio Preto tem uma média atual de 58 mil passageiros por mês, entre embarques e desembarques, e deve fechar dezembro com atendimento a 550 mil passageiros ao longo de 2022.

Instalado próximo a área de desembarque, ao passar pelo PIT, o visitante tem acesso às informações sobre pontos turísticos, gastronomia, hotelaria e opções de lazer. “Fechamos parceria com o aplicativo Destinos Inteligentes, onde todos os dados estão disponíveis e geolocalizados”, destaca o secretário de Desenvolvimento, Jorge Luís de Souza. “Este é mais um passo para fazer a cidade evoluir em relação ao turismo, incluindo projetos como a Rota Caipira de Cicloturismo e a integração ao Caminho da Fé”, afirma o secretário de Desenvolvimento.

Guia Turístico Digital

Por meio de um QRcode, disponível gratuitamente para os sistemas IOS e Android, o aplicativo Destinos Inteligentes oferece aos usuários informações turísticas relevantes e atualizadas de Guarulhos e São José do Rio Preto e outras 32 cidades do interior e litoral paulista.

Na palma da mão, o usuário tem informações turísticas integradas, como o calendário anual de eventos, os principais atrativos, roteiros, a ampla oferta gastronômica, as variadas opções de hospedagem, os centros comerciais e serviços. Tudo 100% geolocalizado, em nove idiomas, com descritivos, imagens ilustrativas, horários de funcionamento, formas de pagamento e demais informações.

Atualmente, estão cadastrados no Guia Turístico Digital da Destinos Inteligentes 19 regiões turísticas, 34 cidades, 5.105 localizações, dessas 1.719 estão aptos a receber pessoas com deficiência (PCD) e mobilidade reduzida e 1176 são pet-friendly. No total são 1.035 atrativos turísticos, 665 opções de hospedagens, 1.455 locais de alimentação, 670 para compras, 825 serviços e 445 de infraestrutura.

Os usuários ainda podem saber quais locais estão preparados para receber pessoas com deficiência (PCD) e mobilidade reduzida e os locais que permitem animais. Além de escolher seus destinos, eventos e roteiros por áreas de interesse, como: Negócios e Eventos, Religioso, Cultural, Entretenimento e Lazer, Gastronômico, Compras, criando sua própria lista de favoritos.

“Se antes o turista precisava navegar por sites de busca e procurar cada serviço para o seu roteiro de viagem, baixar um aplicativo de cada cidade, agora é possível encontrar tudo reunido em uma interface, informações de dezenas de cidades e regiões turísticas, do contato para a reserva da hospedagem, ao passeio do dia ou o restaurante para jantar”, explica Rodrigo Raineri, CEO da Destinos Inteligentes.

Sistema Inteligente de Gestão Turística

A Destinos inteligentes é uma empresa especializada em Turismo, de inteligência e soluções tecnológicas, que já está em operação em 34 municípios que integram 19 regiões turísticas do Estado de São Paulo. O Guia Turístico Digital é uma ferramenta de captação de dados para o Sistema Inteligente de Gestão Turística, desenvolvido para fornecer dados e inteligência para a governança pública.

Em tempo real, os gestores públicos têm acesso a todo o inventário turístico da sua cidade, a quantidade de leitos disponíveis, os empregos diretos e indiretos, podem acompanhar o fluxo de turistas, tem acesso a estudos de demanda, estatísticas de busca, relatórios periódicos, os locais com Cadastur (Cadastro de Prestadores de Serviços Turísticos do Ministério do Turismo), informações fundamentais para valorizar o trade local, embasar políticas públicas e muito mais.

A startup Destinos Inteligentes celebra a adesão de 34 municípios ao Sistema de Gestão Inteligente do Turismo: Águas de São Pedro, Águas de Lindoia, Amparo, Analândia, Atibaia, Bariri, Barra Bonita, Bragança Paulista, Brotas, Charqueada, Guarulhos, Holambra, Iacanga, Ibitinga, Itanhaém, Itapecerica da Serra, Itirapina, Joanópolis, Limeira, Lindoia, Mineiros do Tietê, Monte Alegre do Sul, Paranapanema, Pedreira, Piraju, Registro, São José do Rio Preto, São Manuel, São Miguel Arcanjo, São Pedro, São Roque, Tatuí, Torre de Pedra e Uchoa.

“Com essas informações em mãos, a plataforma se torna uma ferramenta na coleta de dados que irão ajudar a embasar a elaboração de políticas públicas de fomento à atividade turística e para ampliar as perspectivas de novos negócios no munícipio”, destaca Rodrigo Raineri, CEO da Destinos Inteligentes.