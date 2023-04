LAAD 2023 receberá 160 delegações oficiais internacionais

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 10 de abril de 2023.

Com expectativa de receber 160 delegações oficiais de todos os continentes, a LAAD Defence & Security realiza sua 13ª edição no período de 11 a 14 de abril, na cidade do Rio de Janeiro, reunindo as principais empresas brasileiras e estrangeiras fornecedoras de produtos e serviços para as forças armadas e de segurança.

Até o momento, diversos países, como Alemanha, Argentina, Bahrein, Barbados, Belize, Bolívia, Cabo Verde, Camarões, Canadá, Chile, Colômbia, Coréia do Sul, Egito, Equador, Eslováquia, Eslovênia, Espanha, Estados Unidos, Etiópia, Filipinas, Finlândia, França, Gana, Guatemala, Guiana Francesa, Guiné Bissau, Haiti, Holanda, Honduras, Itália, Jordânia, Nigéria, Panamá, Paquistão, Paraguai, Peru, Portugal e Reino Unido, entre outros, já credenciaram suas comitivas para conhecer os lançamentos de 300 expositores que representam 400 marcas.

O interesse no evento traduz o potencial do setor de defesa e segurança no país. Segundo dados do Ministério da Defesa, a Base Industrial de Defesa (BID) emprega, aproximadamente, 2,9 milhões de pessoas, sendo 1,6 milhão de empregos diretos e 1,3 milhão de indiretos. O volume anual de exportações da BID em 2022 é de 648 milhões. De 2021 – 1,7 bilhões, de 2020, 777 milhões. Todos os valores são referentes aos pedidos de exportação autorizados.

Para Sergio Jardim, diretor geral da Creative Events – organizadora da LAAD Defence & Security -, a realização do evento, após um hiato de quatro anos em virtude da pandemia, revela a superação desse difícil momento para diversos setores produtivos e, ao mesmo tempo, reforça as oportunidades de lançamento de produtos e serviços para um público qualificado e com alto poder de decisão.

“Sem dúvida, a LAAD 2023 será a principal vitrine das indústrias de defesa pública, civil e de segurança oferecendo, além de oportunidades de negócios, um panorama das mais modernas tecnologias existentes, promovendo a atualização dos profissionais do setor e reforçando o relacionamento com a indústria”, analisa Jardim.

Segundo o executivo, a agenda de investimentos e modernização das Forças Armadas, recentemente divulgada pelo governo federal, também deverá ser fator determinante para o sucesso do evento e incremento dos negócios.

Inovação e tecnologia

Com previsão de 45 mil visitantes, a LAAD Security & Defence 2023 apresentará as principais novidades para os segmentos de engenharia aeronáutica e naval, equipamentos pessoais e táticos, munição e armamentos, ópticos e optrônicos, consultoria, treinamentos e serviços, cyber defense e cyber security, contraterrorismo, transmissão, comunicação e posicionamentos, emergência, salvamento e resgate, controle de acesso e vigilância, perícia criminal e forense e veículos.

“O número recorde de delegações oficiais internacionais reforça a importância e representatividade do mercado latino-americano. Será uma oportunidade para atualização e intercâmbio sobre as últimas tendências e tecnologias para o setor de defesa e segurança”, afirma Sergio Jardim, diretor-geral da Creative Events, organizadora da LAAD Defence & Security.

Segundo o comandante da Aeronáutica, tenente-brigadeiro do ar Marcelo Kanitz Damasceno, “a participação da Força Aérea Brasileira na LAAD 2023 representa uma importante retomada dos encontros, debates e exposições sobre os temas defesa e aeroespacial. O retorno da feira, portanto, é uma oportunidade única para abordar o avanço da nossa capacidade de desenvolver e conduzir projetos de alta tecnologia que contribuem para o fortalecimento da defesa nacional por meio do incremento da Base Industrial de Defesa”.

Para o comandante da Marinha, almirante de esquadra Marcos Sampaio Olsen, “é importante registrar que as feiras de defesa e segurança promovem, no mundo inteiro, uma oportunidade ímpar de fomentar discussões e de estreitar relacionamentos entre as Forças Armadas, permitindo o estabelecimento de um saudável ambiente de negócios. E isso não seria diferente com a LAAD, que contribui diretamente para o fortalecimento da indústria nacional de defesa e para o estreitamento dos laços de amizade entre os países participantes”.

“A LAAD tornou-se, ao longo dos anos, em um evento de classe mundial, atraindo forças armadas e de segurança de todo o mundo. Para a Embraer, o evento é uma oportunidade ímpar para estimular novos negócios e parcerias, além de poder exibir nosso portfólio completo de produtos e soluções, os quais já estão presentes em mais de 60 países”, disse Bosco da Costa Junior, presidente e CEO da Embraer Defesa & Segurança, patrocinadora master da LAAD 2023.

Paralelo ao evento, também acontece o X Simpósio Internacional de Logística Militar, organizado pelo Ministério da Defesa, exclusivo para oficiais/alunos das Escolas Militares das três Forças.

LAAD Defence & Security 2023 – Feira Internacional de Defesa e Segurança

Data: 11 a 14 de abril.

Local: RioCentro – Av. Salvador Allende, 6.555 – Barra da Tijuca – Rio de Janeiro – RJ.

Horário da Exposição: De terça-feira (11) a quinta-feira (13), das 10h às 18h. Sexta-feira (14), das 10h às 17h.