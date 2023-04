A Pyramid entra no mercado do México e da América Latina ao assinar acordos de parceria com os principais consultores regionais de tecnologia

A Pyramid Analytics (Pyramid), fornecedora líder de inteligência de negócios e inteligência de decisão, continua executando sua estratégia de crescimento global com a assinatura de vários parceiros estratégicos de tecnologia baseados na América Latina: Analytics Mate, AS Analytics, BACIT, EMC Software C.A. e Hopewell Systems C.A.

Esses importantes acordos de parceiros de tecnologia ampliam o alcance do programa de parceiros da Pyramid Analytics no mercado do México e da América Latina. A equipe da Pyramid tem liderança comprovada em tecnologia analítica, incluindo Miguel Reyes, Diretor Regional da América Latina; Eduardo Azanza, Arquiteto de Soluções; e Javier Fernandez, Engenheiro de Soluções Sênior.

Pontos-chave sobre a expansão da Pyramid na América Latina

A Pyramid assina novos acordos de parceria com empresas de tecnologia para expandir a presença do Programa de Parceiros da Pyramid na América Latina e no México.

A expansão de parceiros na região é liderada por Miguel Reyes, Diretor Regional da América Latina.

A Pyramid está patrocinando e participando do 8º Congresso de Tecnologia e Negócios de 2023 na Cidade do México, de 21 a 22 de junho de 2023.

“Nossos novos parceiros locais, Analytics Mate, AS Analytics, BACIT Technologies, EMC Software e Hopewell Systems, trazem uma riqueza de experiência em análise para nossos clientes mútuos visando melhorar de maneira eficaz a tomada de decisão com o uso de soluções da Pyramid”, disse Bill Clayton, Vice-presidente de Parceiros Globais.

A plataforma de ponta da Pyramid Analytics permite que esses parceiros forneçam ferramentas analíticas integradas, avançadas e fáceis de usar para seus clientes, como parte de soluções empacotadas ou personalizadas com tempo de lançamento no mercado mais rápido.

As assinaturas da Analytics Mate, AS Analytics, BACIT Technologies, EMC Software e Hopewell Systems fazem parte da estratégia mais ampla da Pyramid para expandir rapidamente parcerias de canal com empresas de tecnologia complementar, fornecedores independentes de software (ISV), empresas de consultoria, revendedores de valor agregado (VAR) e integradores de sistemas (SI).

A entrada da Pyramid no mercado da América Latina se alinha com um esforço global mais amplo para ajudar as organizações a otimizar a tomada de decisões com a finalidade de capacitar qualquer pessoa a tomar decisões mais rápidas e inteligentes.

Sobre a Pyramid Analytics

A Pyramid Analytics é a próxima geração de inteligência de decisão. A Plataforma de Inteligência de Decisão premiada da Pyramid capacita as pessoas com informações colaborativas, automatizadas e aprimoradas por IA que simplificam e orientam o uso de dados na tomada de decisões. Fundamentalmente, a Plataforma da Pyramid opera de modo direto em qualquer dado, permitindo autoatendimento controlado para qualquer pessoa, além de atender às necessidades analíticas em um ambiente sem código, sem extração, ingestão ou duplicação de dados. Ela combina preparação de dados, análise de negócios e ciência de dados em uma plataforma sem atrito para capacitar qualquer pessoa com tomada de decisão inteligente. Isso permite uma abordagem estratégica em toda a empresa para inteligência e análise de negócios, do simples ao sofisticado. Agende uma demonstração hoje mesmo.

A Pyramid Analytics está incorporada em Amsterdã e tem sedes regionais em centros globais de inovação e negócios, incluindo Londres, Nova York e Tel Aviv. Nossa equipe vive em todo o mundo porque a localização geográfica não deve impedir o talento e a oportunidade. Os investidores incluem H.I.G. Growth Partners, Jerusalem Venture Partners (JVP), Sequoia Capital e Viola Growth. Saiba mais em Pyramid Analytics.

