Com 90% dos espaços vendidos, FIEE acontece em julho

11 de abril de 2023.

A FIEE, feira do Brasil que apresenta soluções e alta tecnologia para instalações industriais, será realizada de 18 a 21 de julho no São Paulo Expo, na capital paulista.

O evento, promovido pela RX Brasil em parceria com a ABINEE (Associação Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica), chega à marca de mais de 90% dos seus espaços já comercializados e espera receber mais de 30 mil visitantes compradores durante os quatro dias de sua realização.

Com a missão de reunir os grandes players do setor, a FIEE anunciou também a chegada da nova gerente de produto, Haline Ferreira, responsável pela gestão comercial de feiras como Automec, Expo Fenabrave e Inovaplastic na RX Brasil, com ampla experiência junto a diversas verticais da indústria brasileira. Grandes marcas como Fuji, Moura, Panasonic, WEG e muitas outras já estão confirmadas nesta edição.

Feira de negócios no Brasil que apresenta equipamentos, produtos, soluções e tendências em instalações elétricas e eletrônicas para todos os tipos de indústrias, a FIEE reunirá neste ano mais de 400 marcas, voltadas a mostrar inovações para seus principais compradores, entre eles, engenheiros, profissionais de TI e técnicos das indústrias de energia, automotiva, de alimentos e bebidas, metalúrgica, siderúrgica, agrícola, eletrônica, papel e celulose, entre outros.

Formato inovador

Pautada na transformação digital da indústria e em um futuro mais conectado, produtivo, sustentável e tecnológico, a FIEE 2023 apresentará um formato inovador.

Assim, além de negócios e networking, também contará com uma grade de conteúdos de qualidade por meio do Fórum AbineeTEC 2023 e das Arenas de Conhecimento. Elas abordarão temas técnicos de relevância e alto valor agregado para a indústria e mostrarão vitrines e experiências relacionadas à inovação e tendências.

“A expectativa é entregar um evento completo com a presença dos principais players do setor e que mantenha sua tradição de oferecer os melhores conteúdos técnicos, além de apresentar as maiores tendências para a indústria por meio da curadoria da ABINEE, que é nossa parceira de longa data”, afirma a gerente de produto da FIEE, Haline Ferreira.

A FIEE (Feira Internacional da Indústria Elétrica, Eletrônica, Energia, Automação e Conectividade) está há mais de 60 anos no calendário do mercado, e reúne, a cada dois anos, milhares de profissionais de diferentes segmentos da indústria e centenas de marcas expositoras.