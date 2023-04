Evento aborda IA, criptomoedas e demais tendências do sistema financeiro digital

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 11 de abril de 2023.

Os principais nomes dos setores financeiro e digital se encontram nesta quarta-feira, 12 de abril, em São Paulo, para a terceira edição do Digital Money Meeting. Voltado a dirigentes de bancos comerciais, fintechs, seguradoras, executivos de empresas de conectividade e digitalização, entre outros agentes do ecossistema tecnológico financeiro, o evento terá transmissão online e participação presencial com inscrição gratuita.

Com cinco painéis temáticos e duas palestras ao longo do dia, representantes de instituições como Banco Central, Serasa Experian, Banco do Brasil, ANBC, Claro, Nokia, Accenture, Capgemini Brasil, entre outras, vão debater Inteligência Artificial, Open Finance, Real Digital e criptomoedas, Banking as a Service e demais tendências do setor.

A programação pode ser conferida abaixo.

09:30|10:45 – Painel: Banking as a Service e Inteligência Artificial – Tecnologias que estão mudando os serviços do sistema financeiro

Com mediação de Elias Sfeir, Presidente Executivo da Associação Nacional dos Bureaus de Crédito (ANBC), o primeiro painel traz ao debate as novas tecnologias, como Inteligência Artificial e Banking as a Service, e de que forma podem auxiliar as fintechs e grandes bancos a ganhar agilidade e oferecer melhores produtos aos clientes. Participam da mesa Felipe Carvalho da Silva, Gerente Executivo de Políticas de Crédito do Banco Inter; Pedro Bramont, Diretor de Negócios Digitais & Open Finance do Banco do Brasil; e Thiago Zaninotti, CTO da Celcoin.

10:45|11:00 – Palestra: ESG – Um balanço das iniciativas do sistema financeiro e os desafios deste ano

Keynote speaker: Carolina Gladyer Rabelo, Diretora Jurídica, Governança e Educação Executiva da Associação Brasileira de Bancos (ABBC)

11:15|12:45 – Painel: Real Digital, Tokenização e Criptomoedas – Quais os rumos já tomados e a seguir?

Diante do impressionante crescimento da negociação e utilização dos criptoativos no Brasil e no mundo, o Banco Central e a CVM, em breve, devem apresentar a regulamentação das operações e das prestadoras de serviços de negociação desses ativos. O Banco Central trabalha também para a implementação do Real Digital (CBCD), cujo modelo já está em teste por diversos players de mercado que participaram da recente edição do LIFT Challenge. Para discutir o impacto no setor da nova legislação sobre criptos, o painel, sob o comando de José Luiz Rodrigues, sócio titular da JLRodrigues & Consultores Associados e Presidente do Conselho da ABFintechs, contará com as participações de André Costa, CEO da Use Telecom; Boaventura Davila, Diretor para o setor de Serviços Financeiros da Accenture; Fabricio Tota, Diretor de novos negócios do Mercado Bitcoin; e Rafael Bianchini, Coordenador da Subdivisão de Regulamentação e Prospecção de Riscos Financeiros de Infraestruturas do Mercado Financeiro do Banco Central.

14:15|15:30 – Painel: As alternativas do crédito a partir do Open Finance

De que forma os grandes bancos e as fintechs estão aproveitando o Open Finance para criar ofertas de novos produtos e aprimorar aqueles que já existem, seja para pessoas físicas ou jurídicas? Para falar sobre as alternativas de crédito, o terceiro painel reúne Alexandre Pinto, VP de Produtos para Serviços de Banking da Pismo; Karen Machado, Gerente Executiva de Open Finance e BAAS do Banco do Brasil; Márcio Alexandre, Superintende de Arquitetura e Governança de TI do Sicoob; Márcia Usami, Diretora de Credit Services da Serasa Experian; e Marcelo Carvalho, CEO da Provu, sob mediação de Luigi Iervolino, Líder do Centro de Excelência em Open Finance da BIP Brasil.

15:30|15:45 – Palestra: Inovações no mercado financeiro a favor da inclusão financeira

Keynote Speaker: Mauricio Santos, Diretor Executivo de Serviços Financeiros da Claro e Claro Pay

15:45|16:45 – Painel: 5G e Sistema Financeiro – Muito Além da conectividade

Operadoras de telecom e bancos já se preparam para conectar agências ao 5G. Para tratar das diferentes alternativas de conexão e os resultados já alcançados pelo setor financeiro, Marcos Ferrari, Presidente da Conexis Brasil Digital, conversa com Carol Elizabeth Conway, Diretora-Presidente da Abranet; Wilson Cardoso, CTO para Brasil e América Latina da Nokia; e Mauricio Santos, Diretor Executivo de Serviços Financeiros da Claro e Claro Pay.

17:00|18:00 – As transformações no mercado de seguros

O último painel do evento abordará as possibilidades que o Open Finance traz para o segmento de seguros: como insurtechs, open insurance e sandbox regulatório transformam a relação entre empresas e consumidores? Participam da mesa, mediada por Carlos Augusto Oliveira, CEO da Certdox: Bruno Alves, Diretor de Estratégia e Tecnologia da BB Seguros; Gustavo Leança, Líder de Soluções para Seguros da Capgemini Brasil; Tatiany Martins, Diretora Comercial da Pitzi; e Ricardo Saponara, Líder da Prática de Prevenção à Fraudes, Abusos, Desperdícios e Crimes Financeiros para as Américas do SAS.

O Digital Money Meeting é uma realização da Bit Social e Momento Editorial.

Digital Money Meeting – 3ª edição

Data: 12 de abril, em formato híbrido (presencial gratuito/online R$ 179,00)

Local: Hotel Meliá Ibirapuera – Av. Ibirapuera, 2.534 – Moema – São Paulo/SP

Mais informações e inscrições aqui.

Patrocínio Black: Claro e Embratel

Patrocínio Gold: SAS

Patrocínio White Plus: Use

Apoio institucional: ABFintechs, ANBC e assespro-SP