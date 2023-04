ExaGrid continua seu crescimento estável no primeiro trimestre de 2023

Compartilhe Facebook

Twitter

Stumbleupon

LinkedIn

Pinterest

* Por: DINO - 11 de abril de 2023.

ExaGrid®, a única solução para o armazenamento de backup em camadas da indústria, anunciou hoje que teve o seu primeiro trimestre mais forte na história da empresa para o período com encerramento em 31 de março de 2023.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20230411005312/pt/

A ExaGrid teve um primeiro trimestre recorde em 2023 e cresceu mais de 20% quando comparado ao mesmo período em 2022. A ExaGrid continua a crescer mais de 20% ao ano, enquanto mantém um P&L (lucros e perdas), EBITDA (lucros antes de juros, impostos, depreciação e amortização) e fluxo de caixa livre positivos. A ExaGrid adicionou 141 novos clientes neste primeiro trimestre de 2023, incluindo mais de 60 novos negócios com clientes de seis dígitos. O novo cliente ASP foi, mais uma vez, bem acima de $ 100 mil no trimestre. A ExaGrid tem mais de 3.800 clientes ativos de médio porte a grandes empresas que utilizam o armazenamento de backup em camadas da ExaGrid para proteger seus dados. O crescimento da ExaGrid está acelerando e a empresa está contratando para expandir as equipes de vendas no mundo inteiro.

“A ExaGrid continua a expandir seu alcance e agora possui equipes de vendas em mais de 30 países do mundo inteiro e instalações de clientes em mais de 80 países. Também adicionamos equipes de vendas dedicadas a grandes empresas e grandes organizações terceirizadas de TI. Fora dos Estados Unidos, nossos negócios no Canadá, América Latina, Europa, Oriente Médio, África e Ásia-Pacífico estão crescendo rapidamente”, disse Bill Andrews, presidente e CEO da ExaGrid.

“Anos atrás, a ExaGrid percebeu que nenhum fornecedor estava desenvolvendo armazenamento específico para backup, já que todos estavam vendendo produtos de armazenamento primário como destinos de armazenamento de backup, o que acabava ficando caro, ou estavam vendendo dispositivos de desduplicação em linha, que eram lentos para backups e restaurações e resultavam em atualizações em massa de alto custo da infraestrutura de TI. O armazenamento de backups possui necessidades únicas devido a grandes trabalhos de backup, incrementais, sintético completo, rotação de backup, retenção de longo prazo e muitos outros aspectos que tornam o backup diferente do armazenamento primário. O armazenamento de backup em camadas da ExaGrid foi desenvolvido especificamente para aprimorar o desempenho do backup, restaurar o desempenho, escalabilidadeàmedida que os dados crescem, segurança, recuperação de ransomware, recuperação de desastres e a economia do backup, com baixos custos iniciais e ao longo do tempo”, disse Andrews. “O armazenamento primário não é tão rápido para grandes trabalhos de backup, geralmente não é escalável e é uma solução muito cara para a retenção de prazo mais longo, além de ser voltado para a rede, o que o torna vulnerável a ataques de segurança. Os dispositivos de desduplicação em linha são lentos quando se trata de backups, lentos para restaurações e não são escaláveis, além de também serem voltados para a rede, tornando-os vulneráveis a ataques de segurança.

“A ExaGrid se orgulha de ter um produto altamente diferenciado que simplesmente funciona, faz o que queremos que faça, é de tamanho apropriado, tem bom suporte e realiza o trabalho. Podemos apoiar estas declarações com nossa retenção líquida de clientes de 95%, pontuação NPS de +81 e com o fato de que 92% de nossos clientes contam com o nosso dispositivo de bloqueio de tempo de retenção para recuperação de ransomware ativado, e com o fato de que 99,2% de nossos clientes estão em nosso plano anual de manutenção e suporte”, disse Andrews.

Destaques do 1o trimestre de 2023:

Forte taxa de ganhos competitivos em 74,5% no trimestre

Atraiu 141 novos clientes

Mais de 60 novos negócios de clientes de seis dígitos e 3 negócios de novos clientes de sete dígitos

Equipes de vendas e suporte em 30 países e instalações de clientes em mais de 80 países

A empresa permanece com o caixa, EBITDA e P&L positivos nos últimos 10 trimestres

Mais de 3.800 clientes protegem seus dados com o armazenamento de backup em camadas da ExaGrid

A ExaGrid possui uma retenção de clientes de 95% e mais de 99% dos clientes possuem um contrato anual de manutenção e suporte

Pontuação NPS de +81

Sobre a ExaGrid

A ExaGrid oferece armazenamento de backup em camadas com uma zona de aterrissagem de cache em disco exclusiva, um repositório de retenção de longo prazo e uma arquitetura de scale-out. A zona de aterrissagem da ExaGrid proporciona os backups, restaurações e recuperações mais rápidos de VM. O repositório de retenção em camadas oferece o menor custo para retenção a longo prazo. A arquitetura de scale-out da ExaGrid inclui dispositivos completos e garante uma janela de backup de comprimento fixoàmedida que os dados aumentam, o que elimina as atualizações em massa de alto custo da infraestrutura de TI e a obsolescência do produto. A ExaGrid oferece a única abordagem de armazenamento de backup de duas camadas com uma camada não voltada para a rede, exclusões programadas e objetos imutáveis para a recuperação de ataques de ransomware

A ExaGrid possui engenheiros de sistemas de vendas físicas e pré-vendas nos seguintes países: Argentina, Austrália, Benelux, Brasil, Canadá, Chile, CEI, Colômbia, República Tcheca, França, Alemanha, Hong Kong, Península Ibérica, Índia, Israel, Japão, México, Nórdicos, Polônia, Arábia Saudita, Cingapura, África do Sul, Coréia do Sul, Turquia, Emirados Árabes Unidos, Reino Unido, Estados Unidos e outras regiões.

Visite-nos em exagrid.com ou conecte-se conosco no LinkedIn. Veja o que os clientes têm a dizer sobre suas próprias experiências com a ExaGrid e por que eles agora gastam significativamente menos tempo com o backup em nossas histórias de sucesso de clientes. A ExaGrid orgulha-se de sua pontuação NPS de +81!

A ExaGrid é uma marca registrada da ExaGrid Systems, Inc. Todas as outras marcas comerciais são propriedade de seus respectivos titulares.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20230411005312/pt/

Videos:

https://mms.businesswire.com/media/20230411005312/pt/1760061/19/ExaGrid_Corporate_Video_captions.mp4

Contato:

Mídia:



Mary Domenichelli

ExaGrid

[email protected]

Fonte: BUSINESS WIRE