Fim de semana paulista tem exposição e palestras gratuitas sobre orquídeas

Compartilhe Facebook

Twitter

Stumbleupon

LinkedIn

Pinterest

* Por: DINO - 11 de abril de 2023.

Um evento alternativo para os paulistanos incluir na sua programação de fim de semana. Essa é a proposta da XXI Exposição de Orquídeas e Bromélias, que trará de 14 a 16 de abril, mais de 400 tipos de orquídeas e 200 diferentes bromélias, em uma exposição gratuita. O evento também contará com três palestras, abertas ao público, sobre como cultivar e montar orquidários verticais ou horizontais.

Serão três dias de exposição de centenas de orquídeas e bromélias, dentre elas as premiadas de colecionadores do Círculo Paulista de Orquidófilos (CPO) e da Sociedade Orquidófila de Santo André, além do apoio dos orquidófilos Marcos Campacci e Roberto Martins – curadores da mostra.

O evento contará com palestras gratuitas e abertas a todos os visitantes, mediante inscrição. No dia 15 de abril (sábado), às 10h, Marcos Campacci e às 15h, Roberto Martins, darão aulas sobre à Familia Orchidaceae, suas principais características, suas origens, gêneros, espécies, abordarão as técnicas e cuidados básicos para o cultivo das orquídeas, a escolha das mudas, os cuidados iniciais, mostrarão as ferramentas e vasos adequados, os tipos de substratos e adubos, além da quantidade de luz necessária. No dia 16 de abril, Marcos Campacci dará nova palestra, às 10h.

Campacci também responderá dúvidas e analisará as espécies doentes levadas pelos visitantes, dando dicas sobre os cuidados necessários para a recuperação das plantas.

Os visitantes ainda contarão com a possibilidade de levar as flores para casa com preços especiais. A XXI edição da Exposição é gratuita. Para participar das palestras é necessário se inscrever por meio dos contatos: (11) 95582-1650 e (11) 95581-3145. As vagas são limitadas,

Serviço:

XXI Exposição de Orquídeas e Bromélias

Data: De 14 a 16 de Abril

Onde: Shopping Garden Tatuapé

Endereço: Av. Salim Farah Maluf, 2211

Telefone: (11) 2227-8500

Horário de evento: das 8:00 às 17h30 (de sexta a domingo)

Palestras Orquídeas

Data: 15 de abril, às 10h e 15h

Datas: 16 de abril, às 10h

Endereço: Av. Salim Farah Maluf, 2211

Inscrições pelo WhatsApp: (11) 95582-1650 e (11) 95581-3145 ou por e-mail: [email protected]