INAITEC e ApexBrasil fomentam a internacionalização de empresas nacionais

Compartilhe Facebook

Twitter

Stumbleupon

LinkedIn

Pinterest

* Por: DINO - 11 de abril de 2023.

A cerimônia de entrega do conteúdo completo de qualificação coletiva para a expansão internacional foi realizada no dia 23 de março de 2023 e contou com a presença de Marcelo Fett Alves, secretário de Estado da Ciência, Tecnologia e Inovação; Ulisses Medeiros Júnior, gestor PEIEX SC e Rita Albuquerque, coordenadora de qualificação da ApexBrasil.

O INAITEC (Instituto de Apoio à Inovação, Incubação e Tecnologia) em parceria com a ApexBrasil (Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos), executor do programa PEIEX (Programa de Qualificação para Exportação) na Grande Florianópolis tem como objetivo alavancar a competitividade das empresas e fomentar a cultura exportadora, através de ações avançadas de qualificação.

De 2017 a 2019 o INAITEC executou a primeira edição do PEIEX. Na ocasião, mais de 200 empresas foram preparadas para exportação. Atualmente, o núcleo da grande Florianópolis possui mais de 150 empresas em processo de atendimento, interessadas em expandir seus negócios internacionalmente.

“Durante o processo de execução do PEIEX, algumas necessidades foram levantadas e surgiu uma demanda interna com o objetivo de criar um material específico, focado em um dos segmentos que mais se destacam na região da Grande Florianópolis, as empresas de software e serviços”, explica Diego Chierighini, diretor executivo do INAITEC.

Contando com a experiência prática de uma equipe técnica composta de especialistas, professores, consultores e até empresários – O INAITEC, desenvolveu uma trilha de qualificação coletiva para apoiar empreendedores de empresas de software e serviços interessados em expandir seus negócios internacionalmente.

O conteúdo recebeu o nome de: Materiais de Qualificação Coletiva para Expansão Internacional de Empresas de Software e Serviços do Núcleo Grande Florianópolis. Desta forma, foi desenvolvido abordando mais de 20 tópicos de treinamento, organizados em 5 módulos: Estratégia, Mercado, Marketing/Comercial, Contábil/Financeiro e Jurídico.

“As características desse setor são bem diferentes das empresas tradicionais, principalmente quando se fala em exportação. O conteúdo tem se mostrado eficiente na capacitação de empresas nesse segmento”, afirma Chierighini.

“Vale ressaltar que o Programa de Qualificação é gratuito para o empresário, porém, ele não é ‘de graça’. Ele é subsidiado pela ApexBrasil e pelo parceiro local”, revela Rita Albuquerque. “Nossa intenção com esta iniciativa, é mostrar para os empreendedores as possibilidades na abertura de novos mercados”, conclui.

Segundo, Marcelo Fett Alves, um programa bem-estruturado de internacionalização de empresas, impacta positivamente o dia a dia da comunidade e da economia da região. Sendo, portanto, fundamental para o ecossistema de inovação.

O evento contou também com a presença de empresários e especialistas em negócios internacionais, além da apresentação de 3 cases de sucesso de empresas que passaram pelo programa.