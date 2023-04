Pagamento via Pix é preferência entre brasileiros

Compartilhe Facebook

Twitter

Stumbleupon

LinkedIn

Pinterest

* Por: DINO - 11 de abril de 2023.

Lançado pelo Banco Central em outubro de 2020, o Pix já se consolidou como o meio de pagamento favorito dos brasileiros. É o que aponta a pesquisa Carat Insights, realizada pela Fiserv, em setembro de 2022. Dos 600 participantes, 86% optam pelo pagamento instantâneo, mesma porcentagem daqueles que escolhem fazer uso de cartão de crédito e débito inserido na máquina. Já o pagamento com dinheiro em espécie é a escolha de 84% dos entrevistados.

Os dados ainda revelam que o uso do Pix é preferência entre diferentes níveis socioeconômicos (A, 84%; B, 87%; e C, 86%); faixas etárias (18-36 anos, 86%; 31-45 anos, 86%; 46 ou mais, 85%), e regiões do país ( Nordeste, 86%; Sudeste, 86%; e outros, 85%).

No momento de escolher um meio de pagamento, os entrevistados elencaram como principais razões a segurança (72%), rapidez (60%) e descontos (58%). O Pix é o meio de pagamento favorito pela praticidade (43%), por não ser necessário andar com dinheiro (28%) e devido à rapidez (15%), responderam os participantes.

Para a Diretora Comercial da TCHPAY, Gracielle Guimarães, o Pix revolucionou as formas de pagamento em todas as esferas financeiras. “No universo corporativo, já é possível utilizar o Pix até mesmo para premiações corporativas. Os custos das transações são extremamente baixos e o meio de pagamento é seguro e rápido. O produto PIX Premium é um exemplo de como fazer esse tipo de operação”, explica.

Ainda segundo a pesquisa, quando questionados sobre formas de pagamento utilizadas num futuro próximo, o Pix é o mais atraente para 93% dos participantes. Da mesma forma, os meios de pagamento digitais devem se manter como preferência nos próximos dez anos, seja por Pix (87%), carteira digital (80%) e pagamento por leitura de QR Code (78%).

“O Pix é um instrumento de uso massivo em transações financeiras. Ele representa segurança, agilidade e rapidez. Apostar nele como forma de premiação corporativa é um passo natural ”, finaliza a Diretora da TCHPAY.