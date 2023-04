Quod seleciona profissionais de TI com 50 anos ou mais

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 11 de abril de 2023.

Com o objetivo de ampliar o quadro de colaboradores com mais diversidade, a Quod, empresas de inteligência de dados e uma das gestoras do Cadastro Positivo, abre novas vagas exclusivas para candidatos com 50 anos ou mais (inclusive PCDs) para atuarem em diversas áreas de TI, com maior ênfase em sistemas de dados. Os cargos contemplam todos os níveis hierárquicos, desde analistas até coordenadores e gerentes.

Atualmente, a Quod conta com 17 funcionários com idade igual ou superior a 50 anos. Além de experiência, outra vantagem desses profissionais, na avaliação da empresa, é o desejo por estabilidade. Em uma área de alta rotatividade de mão de obra, como a TI, colaboradores com perfil 50+ preferem manter um vínculo empregatício de longo prazo.

“Nosso programa de recrutamento é responsável por integrar à Quod talentos que muitas vezes encontram dificuldades em recolocar-se no mercado de trabalho devido à idade. Porém, sabemos que profissionais com esse perfil trazem uma importante bagagem de conhecimento que pode ser compartilhada com os colaboradores mais jovens, possibilitando um importante intercâmbio de ideias”, explica Priscila Serpa, diretora de Gestão de Pessoas e Cultura da Quod.

Os candidatos devem ter curso superior completo em estatística, matemática ou engenharias, conhecimento em linguagem de programação R, SQL, Python e ETL, além de vontade de se desenvolver no time de dados da empresa.

As vagas oferecidas são para o estado de São Paulo e o modelo de trabalho é híbrido, com atividades presenciais no escritório da empresa em Barueri. A Quod oferece pacote completo de benefícios, incluindo horário flexível, participação nos lucros, planos de saúde e odontológico, vale alimentação, refeição, transporte, clube de descontos, educação e mobilidade, além de seguro de vida e Gympass.

Os interessados devem se inscrever no site https://vempraquod.gupy.io/.