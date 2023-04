Site da Agência Tupiniquim bate recorde de visitas

Compartilhe Facebook

Twitter

Stumbleupon

LinkedIn

Pinterest

* Por: DINO - 11 de abril de 2023.

Segundo dados da plataforma RD Station, a Agência de Marketing Digital Tupiniquim alcançou um recorde: o site da empresa recebeu mais de 33 mil acessos no mês de março de 2023. A agência paulistana atingiu esse número devido à estratégia de produção e publicação de artigos úteis e relevantes em seu blog, o que aumentou seu destaque no Google e, consequentemente, atraiu mais cliques de visitantes.

Além disso, a Tupiniquim tem trabalhado para otimizar seu blog para os mecanismos de busca, especialmente o Google. Assim, a empresa usa técnicas de SEO (Search Engine Optimization) para garantir que seus conteúdos sejam facilmente encontrados pelos usuários que pesquisam informações relacionadas ao marketing digital na internet. Dessa forma, a agência conseguiu subir no ranqueamento do Google e aumentar seu alcance orgânico, com artigos do blog ocupando as primeiras posições da página de resultados do gigante de buscas.

Com essa tática de produção de conteúdo para o blog, a agência de São Paulo conseguiu também atrair mais leads (também chamados de clientes potenciais) para o seu site. Isso porque os usuários que chegam ao blog da Tupiniquim em busca de informações e tendências de marketing digital acabam se interessando pelos serviços oferecidos pela empresa. Conforme os números da RD Station, a quantidade de prospects da Tupiniquim cresceu 16% em relação a fevereiro de 2023.

Isso reforça a aposta da agência no desenvolvimento de conteúdo de qualidade para construir autoridade no mercado e criar um relacionamento duradouro com seus clientes. O sucesso da Tupiniquim no mês de março é uma prova de que a criação de conteúdo pode ser uma estratégia muito efetiva para as marcas que desejam crescer na internet e, principalmente, ganhar mais visibilidade em buscadores.

“O blog é um dos pilares da Tupiniquim, porque, graças ao conteúdo publicado nele, conseguimos ganhar mais autoridade e destaque no Google. Os artigos do blog funcionam como uma porta de entrada para que as pessoas saibam que a agência existe e conheçam os serviços de marketing digital que ela presta, resultando em mais reconhecimento de marca e mais clientes potenciais”, comemora Rodrigo Gomes, CEO da agência sediada em São Paulo.