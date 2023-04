Alimentos saudáveis podem ser aliados na prevenção do câncer

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 11 de abril de 2023.

Conhecida por ser uma das doenças mais letais do mundo, o câncer ainda é um grande desafio a ser vencido por pacientes, cientistas e médicos ao redor do mundo. De acordo com um estudo realizado pelo Instituto Nacional do Câncer (Inca), foi estimado que o Brasil deve registrar mais de 700 mil novos casos de câncer por ano até 2025.

No entanto, é possível que através de uma alimentação específica, a pessoa possa se prevenir da doença e manter o corpo saudável e livre de malefícios. Por meio deles será possível reduzir a incidência de inúmeras doenças, promovendo uma melhor qualidade de vida.

Para alertar sobre esse assunto, a Psicóloga e estudante de medicina na Universidade de Morón (UM) Argentina, Tânia Rodrigues, utiliza do seu canal no youtube e em seu perfil no instagram, para dar dicas de alimentos que devem ser consumidos nesse processo de prevenção.

“Ter uma alimentação rica em alimentos de origem vegetal como frutas, legumes, verduras, cereais integrais, feijões e outras leguminosas, e evitar os alimentos ultraprocessados, como aqueles prontos para consumo ou para aquecer, bebidas adoçadas, entre outros, pode prevenir o câncer. Além disso, ser fisicamente ativo, manter o peso corporal adequado e não consumir bebidas alcoólicas ajudam a evitar a doença”, disse Tânia.

Contudo, vale destacar que, esses alimentos podem ser eficientes para dar energia ao corpo, por isso, consumir os alimentos adequados também é uma maneira natural de se proteger contra algumas doenças, como o câncer. “esses alimentos possuem nutrientes como vitaminas e os minerais que podem encontrados em certas verduras, legumes, carnes e frutas”, completou a especialista.

Ainda segundo a especialista, esses alimentos funcionam de forma benéfica para o organismo, diminuindo as chances de que esse tipo de patologia se desenvolva no corpo de uma pessoa.

“É importante também ter variedade, equilíbrio, controle de quantidade (comer o que lhe é adequado) e qualidade dos alimentos. Ou seja: conhecer a procedência dos ingredientes é uma das formas de conseguir uma alimentação saudável. E claro, mantenha- se sempre muito bem hidratado”, finalizou.