Armis e TrueFort anunciam parceria estratégica

12 de abril de 2023.

Armis, empresa líder em visibilidade e segurança de ativos, anunciou hoje uma parceria estratégica e integração com a TrueFort, empresa de proteção de movimento lateral. Esta colaboração capacita os clientes ao enriquecer o aprofundamento, compreensão e aplicação de políticas de segurança para ambientes de TI, Internet das Coisas (IoT) e tecnologia operacional (TO).

“Os clientes compartilharam conosco como o contexto é crucial para eles quando se trata de entender como os aplicativos estão conectados a ativos específicos, quem é o proprietário desses aplicativos e a importância deles para os negócios”, disse Brian Gumbel, presidente da Armis. “Esta parceria com a TrueFort nos permite implementar melhores políticas de segurança e segmentação para aumentar a resiliência operacional e temos o prazer de trazer nossa experiência combinada aos clientes.”

A pesquisa revelou que o movimento lateral é usado em 60 % de todos os ataques. Isso é resultado de ambientes de TO e TI normalmente combinados em uma rede plana. Se as equipes de segurança não tiverem visibilidade total aqui, os agentes mal-intencionados podem atingir os dois ambientes e passar despercebidos entre os dois.

“As empresas atuais têm um grande desafio para identificar, documentar, mapear e separar aplicativos de forma segura e controlada com alta precisão e integridade”, explicou Sameer Malhotra, CEO e cofundador da TrueFort. “Isso é especialmente verdadeiro em setores críticos, como manufatura, serviços públicos, saúde e serviços financeiros. Juntas, Armis e TrueFort podem descobrir e mapear ambientes de TI e TO para aplicar políticas inteligentes que impedem o movimento lateral não autorizado.”

Juntas, TrueFort e Armis ajudam os clientes a:

Descobrir todos os ativos conectados na rede , incluindo aplicativos, dispositivos, contas de serviço e infraestrutura em um dia usando a tecnologia com e sem a presença de um agente.

, incluindo aplicativos, dispositivos, contas de serviço e infraestrutura em um dia usando a tecnologia com e sem a presença de um agente. Entender o comportamento da carga de trabalho e atribuí-lo aos aplicativos para operações normais de linha de base, capacitando os usuários com total confiança sobre o que bloquear, desabilitar e eliminar.

aos aplicativos para operações normais de linha de base, capacitando os usuários com total confiança sobre o que bloquear, desabilitar e eliminar. Aplicar por conta e ação ou forçar a aplicação para hospedar firewalls com o TrueFort ou agente EDR existente.

“É fundamental que operemos com segurança para nos concentrarmos em nossa missão principal: trazer soluções climáticas eficientes e sustentáveis para edifícios, residências e transportes”, comentou James Powell, diretor de Segurança da Informação da Trane Technologies. “A Armis e a TrueFort têm sido grandes parceiras para nós, portanto, como clientes de ambas, essa colaboração e os recursos e serviços estendidos dos quais nos beneficiaremos são empolgantes.”

O tema da RSA Conference 2023 deste ano é Juntos somos mais fortes. A parceria entre TrueFort e Armis incorpora esse sentimento. Este ano no evento as duas organizações se reunirão para uma apresentação conjunta. Para participar, visite o estande S-1127 da Armis em 25 de abril de 2023, às 14h (horário local de divulgação). Para saber mais sobre a Armis na RSA Conference, acesse: https://www.armis.com/rsac-2023/

A TrueFort é membro do programa Armis Partner Experience (APEX). A missão deste programa é criar relacionamentos estratégicos de longo prazo entre a Armis e seus parceiros e promover a colaboração para atender os clientes da melhor maneira possível. Inscreva-se aqui para se tornar um parceiro.

Sobre a Armis

A Armis, empresa líder em visibilidade e segurança de ativos, fornece a primeira plataforma de inteligência de ativos unificada do setor, projetada para lidar com a nova superfície de ataque estendida criada pelos ativos conectados. As empresas da Fortune 100 confiam em nossa proteção contínua e em tempo real para ver com contexto total todos os ativos gerenciados e não gerenciados em TI, nuvem, dispositivos IoT, dispositivos médicos (IoMT), tecnologia operacional (TO), sistemas de controle industrial (ICS) e 5G. A Armis fornece gerenciamento passivo de ativos cibernéticos, gerenciamento de riscos e aplicação automatizada. A Armis é uma empresa privada com sede na Califórnia.

Sobre a TrueFort

A TrueFort coloca você no controle do movimento lateral no data center e na nuvem. A TrueFort Cloud estende a proteção para além da atividade da rede, encerrando o abuso das contas de serviço. Fundada por ex-executivos de TI do Bank of America e Goldman Sachs, as principais empresas internacionais confiam na TrueFort para oferecer aprofundamento no ambiente de aplicativos e microssegmentação inigualáveis para identidade e atividade. Para mais informações, acesse https://truefort.com e siga-nos no LinkedIn e Twitter.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20230412005068/pt/

Contato:

Rebecca Cradick

Diretora de Comunicação Global

Armis

Marc Gendron

Relações Públicas da TrueFort

Fonte: BUSINESS WIRE