Hall of Fame da Full Sail University ocorre até 21 de abril

* Por: DINO - 12 de abril de 2023.

A 13ª Semana Anual do Hall da Fama da Full Sail University será realizada de 16 a 21 de abril de 2023, dentro e ao redor do campus de Winter Park, na Flórida, nos Estados Unidos. Seis novos graduados foram escolhidos para a premiação deste ano, dentre centenas de candidatos que foram considerados para a seleção e confirmados por um comitê Full Sail de professores, administradores e ex-indicados ao prêmio.

Segundo a organização, “a homenagem serve como um tributo à inspiração criativa, brilhantismo técnico e determinação de cada homenageado, sua dedicação inflexível a mais de uma década de excelência em sua carreira profissional e seu sincero compromisso com os alunos, professores, funcionários e graduados da Universidade Full Sail”.

Quem são os homenageados do Hall da Fama de 2023?

Aaron Hamilton Cook

Produtor, Bioware, Dragon Age: Dreadwolf, O Senhor dos Anéis (jogo), O Mágico de Oz (jogo), James Bond (jogo);

Brandon Blackwell

Front of House, Monitor & Broadcast Mixer, autor premiado A$AP Rocky, Lizzo, Ne-Yo, transmissão do Grammy Awards, The Beat in My Head;

Caris Baker

Artista Técnico Sênior

Unity Technologies, Walter P Moore;

Devan Renea

Escritor da equipe, fundador Warner Bros. Television, Boss Up Productions, OWN Network;

Jeff “Supa Jeff” Villanueva

Designer de Som/Engenheiro de Gravação Walt Disney Parks & Resorts Worldwide, Electronic Arts, Rihanna, DJ Khaled, Beyoncé;

Victor Herrera da Silva

CEO, Fundador e Sócio-Gerente.

“De vencedores do Oscar e do Grammy a animadores, diretores criativos e empreendedores, os ex-alunos indicados de 2023 fizeram contribuições significativas para suas indústrias, bem como para a comunidade Full Sail”, afirma Carol Olival, Community Outreach Director da Full Sail University no Brasil.

Ela explica que o Hall of Fame é uma cerimônia de reconhecimento dos graduados da Full Sail com base em três critérios: pelo menos 10 anos de experiência no mercado, participações em projetos relevantes internacionalmente e contribuição com a comunidade estudantil da universidade.

“Todos os anos, elegemos seis graduados para serem homenageados com esse título, e este ano, pela primeira vez, temos um graduado com raízes brasileiras ocupando um posto nesse seleto grupo de profissionais”, afirma. “Essa representatividade é importante para os nossos jovens, para que eles possam desenvolver referência e entender que tudo é possível quando nos dedicamos com afinco”.

Anualmente, a universidade celebra as realizações dos ex-alunos por meio de um evento de uma semana completo com painéis educacionais e entretenimento. O evento traz painéis apresentados por líderes e ex-alunos do setor, workshops, sessões de reunião e recepção e outras oportunidades educacionais para os alunos.

Os visitantes podem experimentar a exposição do Hall da Fama no campus com artefatos e memorabilia das carreiras de ex-alunos selecionados apresentados em uma parede de mídia mista de 60 pés. A semana culmina em uma cerimônia de posse em homenagem aos seis graduados mais recentes que entram no Hall of Fame.

Para mais informações, basta acessar: https://www.fullsail.edu/