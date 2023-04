High Potential Program 2023 inicia em abril e foca nas lideranças de CSC

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 12 de abril de 2023.

O High Potential Program – Shared Services, treinamento focado em Serviços Compartilhados, iniciará suas atividades em abril. A aula inaugural contará com a presença de Ademir Lima, Executivo que já liderou CSCs do país, e Silvio Santos, Diretor de Tecnologia e DPO – Grupo Dreamers e Soma CSC, que irão compartilhar suas jornadas de carreira e os desafios que os futuros líderes do mercado de Serviços Compartilhados enfrentarão pela frente.

Criado pelo IEG em 2021, o programa visa acelerar o desenvolvimento de talentos dos Centros de Serviços Compartilhados brasileiros e já estão previstos, na edição deste ano, mais de 100 alunos inscritos.

Entre os participantes estão executivos de diversas empresas do país, que terão acesso a conteúdos online, gravados e ao vivo, além de um programa de desenvolvimento, que ampliará o conhecimento dos profissionais sobre esse mercado.

Serão ao todo: 10 módulos de formação; mais de 70h de aulas ao vivo; mais de 60h de aulas gravadas e mentorias com executivos do mercado para elaboração de projetos de conclusão focados nos atuais desafios dos CSCs e muito mais.

O High Potential Program abrange tópicos importantes como: modelo de CSC, gestão de processos, gestão de gente, experiência do cliente, inovação contínua, inteligência de dados e outros, ministrados por especialistas com vasta experiência no mercado.

Segundo Tais Nascimento, Sócia do IEG, “Esse ano o Programa está sendo revisado para garantirmos um aproveitamento ainda maior junto aos nossos alunos. Nossas aulas ao vivo contarão com novas dinâmicas e proporcionaremos mais oportunidades de troca de experiências e networking entre os participantes. Teremos, também, como novidade, a comunidade High Potential para que todos consigam se conectar, independente da turma da qual façam parte”, destaca Nascimento.

Além disso, o High Potential fornece aos participantes oportunidades de estabelecer conexões com líderes e profissionais do mercado de Serviços Compartilhados. Por meio dessas conexões, os alunos podem adquirir novos conhecimentos e compartilhar boas práticas, o que pode ser benéfico para suas carreiras no futuro.

O IEG é uma empresa que elabora soluções de ensino, pesquisa e consultoria em gestão para organizações, com treinamentos customizados desenvolvidos para capacitar profissionais de diversas empresas em competências comportamentais, técnicas e ferramentas.