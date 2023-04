Horas da Vida aprova projeto “Arte é Saúde” e já pode receber doações

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 12 de abril de 2023.

O Instituto Horas da Vida, uma instituição sem fins lucrativos dedicada a levar acesso à saúde para pessoas em situação de vulnerabilidade social, obteve a aprovação de seu novo projeto “Arte é Saúde – Itinerância de Teatro Educativo” pela Lei de Incentivo à Cultura e já pode receber doações de pessoas físicas e jurídicas por meio do Imposto de Renda devido à Receita Federal. Parte do valor que seria pago à Receita é descontado e direcionado para o instituto, sem que o doador tenha custos efetivos.

Qualquer pessoa que declara o imposto de renda utilizando o modelo completo pode ajudar a viabilizar esta importante iniciativa, assim como as empresas tributadas pelo lucro real (apuração anual e trimestral). É preciso direcionar parte do imposto devido estimado (até 6% para pessoas físicas, e até 4% para empresas) na declaração. A lei brasileira prevê a destinação de parte dos impostos devidos por pessoas físicas e jurídicas para entidades sem fins lucrativos ou projetos sociais, culturais e esportivos, pela Lei nº 8.069/90.

A iniciativa “Arte é Saúde – Itinerância de Teatro Educativo” levará a peça “Hoje tem Festa no Céu” para alunos de escolas públicas da Grande São Paulo, em um esforço para sensibilizar as crianças sobre temas relacionados ao seu cotidiano, como cuidados pessoais, prevenção de doenças e cuidado com o planeta, de maneira lúdica e acessível.

Serão realizadas 10 apresentações gratuitas, em um período de 12 meses, em escolas previamente selecionadas das cidades de São Paulo, Barueri, Francisco Morato, Guarulhos, Osasco e Santo André. O projeto prevê impactar mais de 6.000 crianças com as ações, que promoverão a inclusão de alunos com necessidades especiais.

Ao doar parte do valor do Imposto de Renda devido, além de ajudar o Instituto Horas da Vida a impactar a vida de milhares de crianças com um valor que seria desembolsado mesmo sem a doação, o doador terá acesso prévio ao calendário de apresentações e à possibilidade de atuação voluntária no projeto, além de convite para assistir a primeira apresentação do projeto na escola selecionada e outros espetáculos nas escolas, conforme disponibilidade.

Com este simples gesto, o doador ajuda o Instituto Horas da Vida e seus parceiros a continuar promovendo esta e outras ações em benefício da sociedade.

Como doar: efetuar a Declaração Anual de Ajuste do IRPF no modelo completo e digitar no campo DOAÇÕES as informações do projeto Arte é Saúde (Pronac nº 380501). Depois é só efetuar o depósito, enviar o comprovante e preencher o recibo de mecenato. Passo a passo completo e mais informações disponíveis em: www.horasdavida.org.br.

Empresas também podem doar até 4% do Imposto de Renda. Empresas contribuintes de Imposto de Renda tributadas pelo lucro real (apuração anual e trimestral) podem destinar até 4% do valor devido. Para mais informações, basta acessar o passo a passo em: mapdd.com.br/webroot/horasdavida/pdf/Proposta_de_Captacao_de_Recursos-Arte_e_Saude_PJ.pdf

Sobre o Instituto Horas da Vida

O Instituto Horas da Vida é uma instituição sem fins lucrativos que atua desde 2013 por meio de uma rede de voluntários de profissionais da saúde, promovendo a inclusão social e o acesso gratuito à saúde para pessoas em situação de vulnerabilidade social. A organização atua com foco na atenção primária em 12 especialidades e possui ações como: consultas, exames, mutirões, palestras sobre saúde e doação de cestas básicas. Entre outras certificações, o instituto detém o Selo Doar, que atesta a transparência nas ONGs brasileiras. A cada R$ 1,00 investido em 2022, o instituto conseguiu retornar R$5,90 em benefícios para a sociedade. A média de retorno para a sociedade nos últimos três anos foi de R$ 7,90 para cada real investido no Horas da Vida. Ao longo dos quase 10 anos de atuação, o Horas da Vida atingiu o marco de 1.600.000 pessoas impactadas de forma direta e indireta por meio de projetos em saúde e mutirões com grandes empresas.