Prosperando com a volatilidade: número de hedge funds ativos no Brasil quase dobra a partir de 2020 — Relatórios Preqin

* Por: DINO - 12 de abril de 2023.

LONDRES, April 12, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) — Hoje a Preqin, líder global na oferta de dados e insights essenciais para a comunidade de investimento em ativos alternativos, publicou o Guia Territorial da Preqin: Investimentos alternativos no Brasil 2023. O relatório mostra que o número de hedge funds ativos no Brasil aumentou significativamente nos últimos anos. No 1º trimestre de 2023, a Preqin estima que 653 fundos estão ativos na região, quase dobrando desde 2020, de 332.

Principais fatos do Guia Territorial da Preqin: Investimentos alternativos no Brasil 2023

US$ 29,8 bilhões : esse era o valor dos ativos sob gestão de capital privado no Brasil em junho de 2022, caindo de US$ 31,2 bilhões no final de 2021.

: esse era o valor dos ativos sob gestão de capital privado no Brasil em junho de 2022, caindo de US$ 31,2 bilhões no final de 2021. 390 investidores institucionais ativos sediados no Brasil.

investidores institucionais ativos sediados no Brasil. 653: O número total de hedge funds ativos sediados no Brasil no primeiro trimestre de 2023.

Os ativos de capital privado têm enfrentado dificuldades para se consolidarem no Brasil. No entanto, alguns pontos positivos se destacam, como os setores de infraestrutura e dívida privada.

Quase todas as principais classes de ativos viram um crescimento de ativos sob gestão (AUM) estável a negativo nos últimos cinco anos, com o AUM geral caindo de US$ 32,6 bilhões em 2017 para US$ 29,8 bilhões em junho de 2022, não conseguindo atingir ou superar sua alta de 2014 de US$ 35,6 bilhões.

A inflação e as altas taxas de juros marcaram a economia brasileira de US$ 1,6 trilhão em 2022. O Banco Central do Brasil (BCB) informou que a inflação atingiu um pico de crescimento de 12,3% em relação ao ano anterior em abril, e por este motivo, a taxa básica de juros de referência, a SELIC, aumentou em 260 pontos, indo para 11,8%.

Os US$ 29,8 bilhões em total de ativos sob gestão de capital privado no Brasil, estimados pela Preqin em junho de 2022, caíram US$ 1,3 bilhão no primeiro semestre de 2022, acompanhando as perdas dos mercados tanto a nível global quanto regional. Nessa mesma época, o dry powder representava 22,9% do total de ativos sob gestão. Embora esse número seja ligeiramente inferior aos 23,5% no início de 2022 e ao valor mais alto alcançado em cinco anos de 23,9% em 2020, o capital não investido mantido coletivamente pelos gerentes do setor permaneceu alto.

No entanto, o investimento em infraestrutura tem sido um ponto positivo na maior economia da América Latina. Representando 19,4% do total de ativos alternativos do país, a classe de ativos foi a única dentre as estratégias dos seus pares a aumentar o AUM no primeiro semestre de 2022, de US$ 5,7 bilhões em 2021 para US$ 5,8 bilhões em 2022, já que as reformas do governo desempenharam um papel significativo no incentivo ao investimento privado. Da mesma forma, os ativos da dívida privada têm aumentado no Brasil. Embora ainda sejam apenas 13,7% do AUM local líquido, os ativos saltaram de US$ 1,8 bilhão no final de 2020 para US$ 4,5 bilhões no ano seguinte.

Os hedge funds com estratégia macro estão prosperando com a volatilidade do mercado

O índice dos principais hedge funds da Preqin para a região calculou um retorno anualizado de cinco anos de 8,7% para todos hedge funds no Brasil. Isso está um poucoàfrente do retorno de referência global dos hedge funds da Preqin de 7,6% nos cinco anos encerrados em dezembro de 2022.

As estratégias macro globais tiveram um desempenho particularmente bom. Esses fundos, que investem levando em consideração fatores macroeconômicos, como mudanças nas taxas de juros, as mudanças cambiais e as oscilações do mercado de ações, têm sido muito ativos no Brasil, investindo global e localmente.

Private equity e venture capital ainda detêm a maior parte dos ativos sob gestão, mas a alocação continua a cair

O private equity e o venture capital (PEVC) detinham a maior parte do total de ativos sob gestão no Brasil, de acordo com o relatório Preqin. Combinados, eles detinham cerca de US$ 9,9 bilhões em ativos líquidos, ou cerca de um terço do total de ativos alternativos no Brasil em junho de 2022. No entanto, essa proporção tem diminuído durante a maior parte da década.

Em seu auge, o PEVC AUM representava quase metade de todos os ativos, mas desde então tem enfrentado dificuldades nos mercados voláteis do país. Como o PEVC AUM atingiu um pico de US$ 16,4 bilhões em 2014, o valor não realizado caiu a uma taxa média anual de 4,7%, apesar de os fundos locais implantarem uma parcela maior de seu capital. O dry powder de PEVC da Preqin foi estimado em US$ 2,2 bilhões, ou 21,8% dos ativos comprometidos, em 30 de junho de 2022. Esse número está acima da média anterior de cinco anos de 17,8%.

Charles McGrath, AVP, Research Insights da Preqin diz: “Os ativos alternativos no Brasil devem esperar um crescimento baixo a negativo no curto e médio prazo. Em comparação com outras regiões do mundo, a volatilidade e os investimentos de risco comparativamente mais elevado continuarão a ser um obstáculo para a maioria das classes de ativos de capital privado. Apesar disso, duas classes ainda são atrativas. A primeira é a de dívida privada e a segunda é a de infraestrutura. As altas taxas de juros locais e o aumento da demanda dos mutuários privados devem respaldar as dívidas e ajudar esta modalidade a se consolidar. É claro que essa maturidade dependerá do sucesso econômico da economia em geral.”

Para mais informações e para receber uma cópia completa do relatório, entre em contato com Dawn Bowles pelo e-mail [email protected]

Sobre a Preqin

A Preqin, a Casa dos Ativos Alternativos™, provê dados e insights essenciais para os profissionais que atuam no setor financeiro investindo ou alocando ativos alternativos, auxiliando-os a tomarem as melhores decisões. Ela os apoia durante todo o ciclo de vida do investimento com informações críticas e soluções de análise líderes do setor. A empresa foi pioneira em métodos rigorosos de coleta de dados privados por 20 anos, permitindo que mais de 200.000 profissionais em todo o mundo agilizem a forma como levantam capital, fazem negócios e investimentos, entendem o desempenho e se mantêm informados. Para mais informações, acesse www.preqin.com.





