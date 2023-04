Crescimento econômico da MonetizeMore ganha lugar na lista da Financial Times

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 13 de abril de 2023.

A Ad Tech MonetizeMore, empresa canadense de mídia programática com atuação no Brasil, alcançou, pela segunda vez, um lugar na lista do Financial Times. Esse é um ranking elaborado pelo jornal inglês The Financial Times e a plataforma de dados Statista com as empresas das Américas que mais contribuíram para o crescimento econômico.

Ao todo, foram apontadas as 500 principais empresas com base em sua taxa de crescimento de receita anual composta entre 2018 e 2021. A MonetizeMore ficou em 190º lugar nessa lista, disponível no site do Financial Times.

“O crescimento da companhia se deve aos publishers parceiros e à equipe de mais de 300 especialistas para auxiliar os editores a atingirem suas metas de negócios e prosperarem no ecossistema de publicidade, que é altamente competitivo”, explica Kean Graham, CEO da MonetizeMore.

O reconhecimento acontece pouco após a MonetizeMore ter adquirido a tecnologia da Advanced Ads, um plugin do WordPress. Essa é uma das estratégias que faz parte do planejamento da empresa para ultrapassar a marca de 100 milhões de dólares de receita recorrente anual em 2023.

Em 2022, a MonetizeMore também foi citada pela terceira vez consecutiva na lista do Globe and Mail das principais empresas em crescimento do Canadá. Ganhou, ainda, pela segunda vez o Prêmio de Inovação do Google de 2022 graças ao Traffic Cop — tecnologia própria capaz de detectar e bloquear tráfego inválido (IVT).

Sobre a MonetizeMore

Fundada em 2010, a MonetizeMore é uma empresa canadense, com atuação na América do Norte, Europa, Ásia e América do Sul, especializada em otimização de anúncios via mídia programática.

Sua principal tecnologia é o PubGuru, plataforma que se utiliza de Inteligência Artificial para gerenciar, proteger e aprimorar a receita de editores. Além disso, proporciona acesso a anunciantes avançados através do Google AdExchange e suporte especializado em AdOps.

A empresa também conta ainda com a PubGuru University, que oferece cursos sobre anúncios e mídia programática para aqueles que desejam aprender mais sobre o tema.