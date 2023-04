Kioxia alcançará emissões “net zero” de gases de efeito estufa até 2050

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 13 de abril de 2023.

O Kioxia Group anunciou hoje que, até o ano fiscal de 2050, a empresa pretende atingir zero emissões líquidas de gases de efeito estufa (GEE) de Escopo 1 – ou seja, emissões diretas de seus locais de negócios e em termos de emissões de Escopo 2 decorrentes do uso de energia comprada. Dessa maneira, o Kioxia Group acelerará seus esforços para lidar com as mudanças climáticas, um de seus principais objetivos de gestão. O Grupo já estabeleceu um objetivo de obter 100 % de sua energia de fontes renováveis até o ano fiscal de 2040 e agora adicionou emissões diretas de seus locais de negócios, tornando a meta de zero emissões líquidas mais abrangente, cobrindo as emissões decorrentes de todas as suas atividades comerciais.

Para atingir esse objetivo, a empresa continuará com os esforços para instalar equipamentos que eliminem a emissão de perfluorocarbonos (PFCs) – gases com alto potencial de aquecimento global – em todas as suas unidades de fabricação construídas desde 2011. Em termos de aquisição de energia, o Kioxia Group continuará instalando equipamentos de fabricação e equipamentos de energia com eficiência energética. No ano fiscal de 2022, a empresa instalou sistemas de geração de energia solar nas fábricas de Kitakami e Yokkaichi – as maiores do gênero no campo de semicondutores no Japão¹ – e começamos a comprar eletricidade gerada a partir desses sistemas sob um modelo de Contrato de Compra de Energia (PPA)². Além disso, está avançando com a aquisição de certificados FIT não fósseis, certificados de energia renovável normalmente utilizados no Japão.

“Estamos comprometidos em implementar medidas para combater a mudança climática, que é uma questão urgente para a comunidade internacional, e ajudar a abordar várias questões sociais, incluindo desafios ambientais mundiais, a fim de facilitar o desenvolvimento de uma sociedade sustentável”, disse Nobuo Hayasaka, presidente e CEO da Kioxia Holdings Corporation.

“As contramedidas às mudanças climáticas são uma importante questão de gestão e continuaremos promovendo a inovação tecnológica em nossos processos de fabricação e melhorias na eficiência energética de nossos produtos, com o objetivo de atingir zero emissões líquidas de GEE de Escopo 1 e 2”, acrescentou Tomoharu Watanabe, vice-presidente executivo e diretor executivo de Sustentabilidade da Kioxia Holdings Corporation.

O Kioxia Group informa seus esforços contínuos para lidar com as mudanças climáticas por meio de seu site de sustentabilidade. Para mais informações, acesse: https://www.kioxia-holdings.com/en-jp/sustainability/environment/climate.html

¹ Com base na pesquisa da Kioxia (13 de abril de 2023).

² As operadoras de PPA são proprietários dos equipamentos de geração de energia solar e são responsáveis pela instalação e manutenção do sistema; terceiros que disponibilizam o espaço necessário (neste caso a Kioxia) compram das operadoras a eletricidade gerada nos locais.

Sobre a Kioxia

A Kioxia é líder mundial em soluções de memória, dedicada ao desenvolvimento, produção e venda de memória flash e unidades de estado sólido (SSD). Em abril de 2017, sua predecessora Toshiba Memory foi desmembrado da Toshiba Corporation, a empresa que inventou a memória flash NAND em 1987. A Kioxia está comprometida em melhorar o mundo com suas memórias, oferecendo produtos, serviços e sistemas que criam opções para os clientes e valor baseado na memória para a sociedade. A inovadora tecnologia de memória flash 3D da Kioxia, chamada BiCS FLASH™, está moldando o futuro do armazenamento em aplicativos de alta densidade, incluindo smartphones avançados, PCs, SSD, indústria automotiva e data centers.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

