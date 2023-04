Prêmio Empresa Inovadora encerra roadshows pelo Paraná

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 13 de abril de 2023.

Entre os meses de janeiro e fevereiro, mais de 800 pessoas participaram dos roadshows de divulgação do Prêmio Empresa Inovadora. Em uma iniciativa inédita, a equipe composta por profissionais do Grupo Viasoft, da RPC e da Haze Shift Consultoria de Inovação rodou o Paraná e apresentou todas as novidades da premiação para este ano. “Estivemos em 10 cidades de diversas regiões. Mostramos o que as organizações que participaram no ano passado tiveram de evolução com base na vivência da jornada do Prêmio e aproveitamos os encontros para também despertar no nosso público a atenção para a urgência em inovar”, conta Roberto Elias da Silva, sócio da Viasoft.

Curitiba, Paranavaí, Foz do Iguaçu, Cascavel, Maringá, Londrina, Pato Branco, Guarapuava, Ponta Grossa e Francisco Beltrão: essas foram as cidades que receberam os roadshows. A programação dos encontros incluiu palestras exclusivas sobre inovação, tecnologia e mercado, com painelistas que já conhecem a experiência proporcionada pelo Prêmio Empresa Inovadora, tanto como participantes quanto como parceiros da iniciativa. “Mais do que incentivar a participação no Prêmio, nós fomentamos nas empresas a vontade de entender o momento que estão vivenciando em relação à cultura da inovação”, destaca Luiz Fernando Frederico, sócio da Haze Shift Consultoria de Inovação. A empresa é responsável pelo autodiagnóstico de inovação, uma ferramenta gratuita disponibilizada a todos os inscritos na primeira parte da jornada do prêmio.

Novidades compartilhadas nos roadshows

Neste ano, o autodiagnóstico de inovação foi ampliado de 8 para 11 dimensões – as organizações poderão avaliar suas atividades em diferentes esferas relacionadas ao assunto. Vale lembrar que são quatro segmentos: Indústria, Cooperativa, Varejo e Serviços. O Prêmio Empresa Inovadora também ganhou mais visibilidade graças à correalização da RPC, que executou os roadshows. “Aproveitamos nossa presença regionalizada no Paraná para viabilizar esses encontros. Essa é a nossa principal contribuição: criar conexões entre os organizadores do prêmio, os empresários de cada região e as lideranças estratégicas dos negócios”, pontua Rodrigo Libório, diretor comercial da RPC. Esta é a segunda edição do Prêmio Empresa Inovadora e outra novidade é que a revelação do vencedor acontecerá durante o Connect Week – Semana de Inovação do Paraná, em junho, dentro do Viasoft Connect. “Esperamos uma grande adesão das empresas e que essas organizações estejam mais conscientes dos motivos para participar e, consequentemente, mais engajadas em promover a inovação para que ela se torne parte do dia a dia de todos os colaboradores e parceiros”, cita o sócio da Viasoft, Roberto Elias.

Visibilidade e autoconhecimento

O Prêmio Empresa Inovadora é uma realização do Grupo Viasoft, com a correalização da Associação Comercial do Paraná (ACP) e Rede Paranaense de Comunicação (RPC), afiliada à Rede Globo no Estado do Paraná, Haze Shift Consultoria de Inovação e Universidade Positivo (UP). Tem o incentivo do Governo do Paraná (por meio Secretaria de Inovação, Modernização e Transformação Digital). Apoio do Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE), Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná (Crea-PR), Sebrae, Tecpar e UP Experience.

A visibilidade alcançada pelo ecossistema de inovação por meio do prêmio deve se multiplicar ainda mais em 2023: “Este projeto gera exposição para as marcas em um importante evento em Curitiba. É uma oportunidade única para criar conexões e o processo de avaliação é muito rico. Enquanto veículo de comunicação, com a realização deste projeto, cumprimos nossa missão de contribuir com o desenvolvimento da nossa terra”, destaca Libório, da RPC. “Mais que uma recompensa, o Prêmio Empresa Inovadora é uma jornada que começa pela autodescoberta e pela identificação dos pontos em que a organização pode inovar, servindo como um guia para auxiliá-la nessa missão”, finaliza Roberto Elias.