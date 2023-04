Universidade realiza evento sobre tecnologia emergente

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 13 de abril de 2023.

Estão abertas as inscrições para o GameJam, evento sobre tecnologia emergente e games realizado pela Full Sail University, universidade com sede em Orlando, nos Estados Unidos. A atividade é voltada a alunos do 9º ano do Ensino Fundamental ao 3º ano do Ensino Médio de escolas parceiras da Full Sail University no Brasil, que poderão explorar o processo de criação de um jogo digital.

O prazo de inscrição segue até o dia 28 de abril para jovens com idades entre 13 a 17 anos. O anúncio de abertura está marcado para o dia 3 de maio, ao vivo pelo Zoom, enquanto o prazo de envio do projeto termina no dia 13 de maio e a cerimônia de premiação ocorre no dia 17 de maio.

Os estudantes podem participar do desafio de forma individual ou em equipe de até cinco alunos da mesma escola. Para a edição deste ano do Full Sail’s GameJam, os participantes deverão criar um pitch para apresentar sua ideia para um jogo digital e convencer os investidores sobre a viabilidade do projeto. Entre os jurados, confirmaram presença Chance Glasco, Grant Shonkwiler, Elbert Perez, Bruno Motta e Tamir Nadav.

Serão distribuídos cinco prêmios de menção honrosa, com um certificado para cada aluno e um troféu de Menção Honrosa para os representantes das escolas enviados pelos grupos selecionados. O aluno ou equipe vencedora ganha um certificado Winner e um Gamer Bundle para cada participante e um troféu Winner para a escola representada pelo grupo selecionado.

Carol Olival, Community Outreach Director da Full Sail University no Brasil, conta que a GameJam tem como propósito mostrar a jovens brasileiros que é possível trabalhar na indústria da criação de jogos digitais, ao mesmo tempo em que oferece uma oportunidade hands-on para que eles realmente entendam o que é trabalhar nessa indústria.

“A GameJam pretende transmitir aos alunos toda a criatividade que é necessária, mas também todo o conhecimento de mercado e da necessidade de monetização que é fundamental para qualquer projeto”, afirma.

Localizada em Winter Park, Flórida, a Full Sail University oferece cursos de associado, bacharelado e mestrado projetados para o mundo do entretenimento, mídia, artes e tecnologia.

“A abordagem criativa da Full Sail para a educação fornece uma experiência de aprendizado imersiva, rápida e relevante que espelha o fluxo de trabalho e a colaboração encontrados em todas as indústrias em rápida evolução de hoje”, diz Olival.

Para mais informações, basta acessar: https://fs-courses.com/gamejam/2023