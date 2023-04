Além das latinhas: formas de reutilizar o papel alumínio evitam desperdício

Compartilhe Facebook

14 de abril de 2023.

A reciclagem de latinhas chega ao índice de 98% do que é produzido no Brasil, mas diversos outros produtos feitos de alumínio também podem ser reciclados, como é o caso do papel comumente usado para preparar assados. Muitas vezes, ele não é tão atrativo no recolhimento de recicláveis devido ao seu peso. Uma vez que os responsáveis por recolher recicláveis ganham de acordo com o peso da coleta. Além disso, o papel alumínio também demanda uma limpeza antes da reciclagem.

Porém, existem usos domésticos que podem ajudar a reutilizar o item. Entre eles estão:

Limpar grelhas – Assim como a lã de aço, o papel alumínio pode ajudar na higienização de grelhas da churrasqueira ou forno, por exemplo. Basta fazer uma bolinha com a folha, passar na parte suja e depois lavar normalmente com água e detergente;

Arrastar móveis pesados – Um pedaço de papel alumínio embaixo dos móveis mais pesados, além de facilitar na locomoção de um lugar para o outro, evita arranhões no piso;

Afiar tesouras – Uma tática usada para afiar as tesouras e fazê-las voltar ao normal é cortar folhas de papel alumínio com elas.

“O papel alumínio pode ser facilmente reutilizado sem que seja necessário modificá-lo. Criar esse hábito é uma forma de ampliar seu uso antes do descarte, já que nem sempre as folhas são escolhidas pelos catadores de reciclagem”, explica especialista em alumínios e gestor da divisão de laminados da franquia Mundo Serralheiro, Trajano Neto.

Ele reforça que ainda assim é importante que as pessoas coloquem o papel alumínio para reciclagem, não descartando diretamente o material. “Toda reutilização é válida, mas precisamos lembrar que estes aproveitamentos são métodos artesanais, criados ao longo do tempo, para substituir as ferramentas adequadas em casos de ausência”, finaliza.