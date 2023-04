Passeio Primavera ganha galeria de arte a céu aberto

Compartilhe Facebook

Twitter

Stumbleupon

LinkedIn

Pinterest

* Por: DINO - 14 de abril de 2023.

A exemplo do Passeio Pedra Branca, em Palhoça, que já conta com a “Praça das Esculturas” e 22 totens da série Tarot Pedra Branca, criada pelo artista e poeta Rodrigo de Haro (1939-2021), uma das maiores expressões da arte brasileira, o complexo Passeio Primavera, em Florianópolis, também está ganhando uma galeria de arte a céu aberto.

“A iniciativa partiu dos empreendedores juntamente com o meu envolvimento e interesse pela arte, já há algum tempo estudando e participando de Feiras e Bienais de Arte no Brasil e exterior. Com a arte pública como instrumento de transformação social e cultural, acreditamos que podemos acrescentar novos valores ao Passeio Primavera e em outros projetos do Instituto Pedra Branca, recentemente criado”, afirma Myriam Consonni Gomes, proprietária do Primavera Garden, âncora do Passeio Primavera.

Entusiasta da arte urbana contemporânea, ela adianta que, em breve, o Passeio Pedra Branca também terá sua coleção de arte ampliada. “Sensibilizando e intrigando as pessoas com a coleção de arte Primavera, os novos Espaços de Arte que serão projetados têm a intenção de expor e trazer para mais perto do público o convívio com o artista e sua trajetória de criação e produção”, ressalta.

Segundo ela, a coleção vem sendo implementada com a colaboração de alguns consultores de arte e curadores. Trata-se de uma coleção de arte particular dos empreendedores que vem sendo exposta nas “galerias de arte a céu aberto” dos empreendimentos do grupo Pedra Branca.

A Coleção Primavera vai tomando forma a partir de cinco esculturas já instaladas no local. São elas:

– Unidade Neoconcreta, de Franz Weissmann, uma das principais referências brasileiras na escultura. Franz nasceu na Áustria em 1957, emigrou para o Brasil aos 11 anos de idade. Faleceu em 2005, no Rio de Janeiro (RJ). A escultura é de aço pintado nas dimensões 115X115X115cm.

– Mockingbird e Topdog, 2020, de Huang Yulong – duas obras em bronze que combinam tradição oriental, simbolismo e estética hip-hop. Bacharel em escultura artística, Huang nasceu em 1983 na província de Anhui, na China, e está entre os principais artistas contemporâneos chineses da atualidade. Atualmente, mora e trabalha em Pequim. A escultura Mockingbird, de pé, tem as dimensões 103X49X47cm, e a escultura Topdog, sentado, mede 80X50X30cm.

– Duas Graças, 2016, de Laura Vinci – duas peças de mármore com 90cm cada. Formada em Artes Plásticas na Fundação Armando Alvares Penteado (FAAP), Laura nasceu em 1962 em São Paulo (SP), onde vive e trabalha.

– Sem título, 2022, de Iole de Freitas – escultura de aço inox com pintura artesanal em edição única nas dimensões 134X220X125cm. Formada na Escola Superior de Desenho Industrial (ESDI) da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), Iole nasceu em 1945 em Belo Horizonte (MG), viveu e trabalhou por oito anos em Milão (Itália) e atualmente mora e trabalha no Rio de Janeiro (RJ).

– Linha da Terra, 2017, de Túlio Pinto – escultura em aço e mármore nas dimensões 218X142X165cm. Graduado em artes visuais com ênfase em escultura pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), Túlio nasceu em Brasília (DF), em 1974, mas vive e trabalha em Porto Alegre (RS).

Com espaços de convivência ao ar livre, gastronomia, lojas, serviços, empresas de tecnologia, diversos escritórios, espaço cultural, entretenimento e eventos, o Passeio Primavera está localizado na Rodovia SC 401, km 4, n. 4150, em Florianópolis, aberto ao público diariamente das 8h às 23h.