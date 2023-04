Prêmio Ser Humano 2023, da ABRH-PR está com inscrições abertas até 30/03

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 14 de abril de 2023.

O Prêmio Ser Humano 2023, realizado pela Associação Brasileira de Recursos Humanos do Paraná (ABRH-PR), está com as inscrições abertas até o dia 30 de março, quinta-feira. A iniciativa existe desde 1993 pela ABRH-Brasil e, no Paraná, desde 2010.

Em 2022, diante de todas as mudanças que a pandemia trouxe para o universo corporativo, a instituição não realizou o PSH. “Retornamos com um objetivo ainda maior, de olhar para o aqui e o agora, para este novo cenário. Nunca foi tão importante trabalhar engajamento e propósito; o olhar das pessoas está mais apurado. O prêmio vem para mostrar à sociedade o que os RHs vêm fazendo para cuidar do capital mais importante das empresas: sua gente”, destaca Camille Holmer, Diretora do PSH ABRH-PR.

As categorias da premiação para este ano refletem bem o cenário ao qual Camille se refere. Serão recebidos trabalhos em cinco áreas: 1) Desenvolvimento, 2) Excelência, 3) ESG (Environmental, Social and Governance), 4) Jovem e 5) Profissional de Destaque em Gestão de Pessoas.

Reconhecimento da atuação estratégica

Temas como saúde mental, bem-estar no trabalho e atuação estratégica ganharam destaque dentro do RH no pós-pandemia. Com altos índices de depressão e ansiedade – o Brasil é o 9º país mais ansioso do mundo, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS) – a gestão de pessoas passou a ser cada vez mais demandada para falar sobre produtividade e felicidade individual como ferramentas para a longevidade dos negócios. “Sempre falamos que o RH tinha que ser estratégico, voltado ao negócio e próximo das pessoas. Por mais tecnológica e inovadora que uma empresa seja, gente gosta de falar com gente”, complementa a diretora do PSH.

Em mais de uma década, o Prêmio Ser Humano se consolidou como um importante instrumento de valorização das melhores iniciativas em gestão de pessoas dentro e fora das organizações, assim como de estímulos ao pensamento criativo e de novos talentos. “Será cada vez mais importante ter pessoas qualificadas, engajadas e conectadas à cultura das organizações. Esse é um grande momento para a premiação”, reforça Camille Holmer.

Empresas e profissionais de RH interessados em compartilhar suas boas práticas e projetos inovadores poderão se inscrever diretamente no site oficial do prêmio, até 30/03/2023, no site da entidade. Os trabalhos devem ser enviados até o dia 30/04/2023, quando terá início a etapa de avaliação. O Comitê Avaliador fará a análise dos trabalhos entre os dias 01/05/2023 e 30/06/2023, segundo cinco critérios para cada uma das modalidades: Relevância, Aplicabilidade, Inovação, Qualidade e Resultados. A premiação está prevista para acontecer em agosto.

– Sobre o Prêmio Ser Humano

O Prêmio Ser Humano foi instituído em 1993 pela ABRH Brasil e em 2010 pela ABRH Paraná. É concedido anualmente aos profissionais e às organizações do setor público e privado, cujas práticas inovadoras tenham alcançado significativos resultados quantitativos e qualitativos e que possam ser consideradas uma referência no mercado.

As inscrições estão abertas no site, com todas as informações relativas a categorias, critérios, prazos e regulamento.