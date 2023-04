Sarau gratuito comemora os 28 anos da Associação Fernanda Bianchini

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 14 de abril de 2023.

Instituição referência na inclusão de cegos e PCDs através da dança promove atividades comemorativas e lançamento de livro, no próximo dia 16 de abril, em São Paulo.

Criada a partir do envolvimento da fisioterapeuta Fernanda Bianchini com o universo dos deficientes visuais, fato que a levou a desenvolver o primeiro método de ensino de ballet para cegos e criar a primeira Cia. de Ballet Profissional de Cegos em todo o mundo, a Associação Fernanda Bianchini completa 28 anos de atuação oferecendo uma programação aberta e gratuita para todos os públicos.

No próximo dia 16 de abril, a partir das 14h30, a Associação promove apresentações especiais de ballet, teatro e dança, uma oficina e o lançamento da 2ª edição do livro “Olhando para as Estrelas”, obra de autoria de Fernanda Bianchini que reúne a trajetória da autora, da Associação, da Cia Ballet de Cegos e do método criado para ensinar dança a pessoas com deficiência.

As atividades são gratuitas, com recursos acessíveis como Libras e audiodescrição, e acontecem na Fábrica de Cultura Parque Belém, na zona leste de São Paulo, prédio que abrigou o Reformatório das Meninas na década de 1930 e, após o incêndio ocorrido em 1990, foi reformado mantendo as características originais para oferecer atividades culturais para a população.

Serviço:

Sarau comemorativo – Associação Fernanda Bianchini – 28 anos

Data: 16 de abril de 2023

Local: Fábrica de Cultura Parque Belém, Av. Celso Garcia, 2231 – Belenzinho

Horário: 14h30

Entrada franca

Recursos acessíveis: Libras e audiodescrição

Programação:

Oficina com Fernanda Bianchini

Lançamento da 2ª edição do livro “Olhando para as Estrelas”

Apresentações especiais de ballet, teatro e dança

AFB 28 anos

Atualmente, Associação Fernanda Bianchini atende gratuitamente mais de 400 alunos que fazem aulas presenciais e on-line, sendo 60% deficientes visuais; 30% com outros tipos de deficiências e síndromes e 10% sem nenhum tipo de deficiência, promovendo a chamada “inclusão às avessas”, quando a convivência e prática de qualquer atividade não é delimitada por questões físicas ou de saúde, facilitando o processo de interação e inclusão social. O uso da dança como estímulo, além do fator de inclusão participativa e resgate das possibilidades das pessoas com deficiências, proporciona aos alunos ganhos em relação à autoestima, autoconfiança e sentimento de pertencimento, como também benefícios terapêuticos como a melhoria postural, sensorial e espacial, entre outros.

A Associação, além de cursos de ballet clássico, também disponibiliza outras modalidades de danças para seus alunos, como sapateado, de salão, do ventre, contemporânea, urbanas, sobre rodas, livre, consciência corporal e dançart, além de outras manifestações artísticas como teatro e musicalização, assim como programas de reabilitação através de aulas de pilates para fortalecimento e preparação muscular para melhor desempenho corporal e qualidade de vida. Todas as atividades visam desenvolver autonomia e protagonismo nos palcos e na vida das pessoas atendidas pela Associação.

Ballet de Cegos

A Associação Fernanda Bianchini é responsável pela Cia. Ballet de Cegos, com cerca de 20 bailarinos, considerado o único grupo de ballet do mundo formado por deficientes visuais. O grupo já se apresentou em vários países, como Argentina, Inglaterra, Alemanha, Polônia, EUA, México e Chile, e em diversos estados brasileiros, com destaque para a participação na cerimônia de abertura dos Jogos Paralímpicos de Londres, em 2012. Em 2015, a Associação e o trabalho desenvolvido pela Cia. foram tema do documentário “Olhando para as Estrelas”, do cineasta Alexandre Peralta, produção que recebeu diversos elogios da crítica especializada pela abordagem sincera, delicada e inclusiva sobre o trabalho dos dançarinos cegos.

Mais informações sobre a Associação Fernanda Bianchini:

https://afbb.ong.br/

Instagram @associacaofernandabianchini

Youtube: Associação Fernanda Bianchini

Telefone: 11 50848542

Informações para imprensa:

CENTRAL DE INOVAÇÃO

Ivo Chicuta

[email protected]

(11) 98719-8478