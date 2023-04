DEWA lança seu segundo nanosatélite DEWA SAT-2 para aperfeiçoar suas operações e melhorar a eficiência

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 15 de abril de 2023.

A Autoridade de Eletricidade e Água (DEWA) de Dubai lançou com sucesso seu segundo nanossatélite DEWA SAT-2 a bordo do foguete Falcon 9 da SpaceX da Vandenberg Space Force Base na Califórnia, EUA. O nanossatélite foi projetado e desenvolvido pela Emiratis no Centro de Pesquisa e Desenvolvimento da DEWA, em cooperação com a NanoAvionics na Lituânia. O DEWA SAT-2, um nanossatélite de 6U, possui uma câmera de alta resolução (4,7 m), que será utilizada para missões de observação da Terra. A câmera de alta resolução fornece imagens de varredura contínua em sete bandas espectrais de uma órbita com cerca de 500 km. O novo satélite também está equipado com equipamentos de infravermelho para medir gases de efeito estufa.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20230415005017/pt/

DEWA launches its second nanosatellite DEWA SAT-2 to enhance its operations and improve efficiency (Photo: AETOSWire)

Sua Excelência Saeed Mohammed Al Tayer, MD e Diretor Executivo da DEWA, disse que o programa Space-D da DEWA, lançado por Sua Alteza Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Vice-Presidente e Primeiro-Ministro dos Emirados Árabes Unidos e Governante de Dubai, em janeiro de 2021, visa aprimorar as operações, manutenção e planejamento das redes da DEWA através de nanossatélites e tecnologias de sensoriamento remoto. O programa também visa treinar cidadãos especializados dos EAU no uso de tecnologias espaciais em redes de eletricidade e água.

Al Tayer observou que a DEWA tem como meta usar a tecnologia de nanossatélites para dar suporteàsua rede de computação em nuvem, ao aprimorar assim a digitalização das redes de energia e água. O objetivo é aumentar a eficiência e eficácia do planejamento, operação e manutenção preventiva das divisões de produção, transmissão e distribuição, bem como redes inteligentes, centrais elétricas e estações de carregamento de EV. É esperado que esta abordagem reduza os custos e melhore o investimento dos ativos da DEWA. Além disto, irá ajudar a desenvolver casos de uso que contribuem para atualizar o setor de serviços públicos a nível mundial.

O uso combinado de imagens DEWA SAT-2 e medições de IoT do DEWA SAT-1 irá permitiràDEWA melhorar o desempenho operacional de usinas de geração de energia e dessalinização de água, ao oferecer estimativas precisas de temperatura da água do mar, salinidade da água do mar, detecção de maré vermelha, bem como monitoramento e previsão de neblina.

A DEWA lançou o DEWA SAT-1 em janeiro de 2022, se tornando a primeira concessionária no mundo a usar nanossatélites para aperfeiçoar operações, manutenção e planejamento de redes de eletricidade e água. O nanossatélite foi projetado e desenvolvido no Centro de Pesquisa e Desenvolvimento da DEWA no Parque Solar Mohammed bin Rashid Al Maktoum.

*Fonte: AETOSWire

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20230415005017/pt/

