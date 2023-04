América Latina se torna foco de unicórnios da região

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 17 de abril de 2023.

Com mercados bastante diversos em demandas e particularidades, a América Latina é muito atrativa para a expansão de marcas online, já que, segundo um estudo da Endeavor, a conectividade digital da região abre portas para inúmeras oportunidades de negócios.

Em seus 20 países e 10 dependências, estão situadas mais de 30 startups avaliadas acima de US$1 bi – conhecidas como unicórnios, sendo a primeira delas o Mercado Livre, fundado na Argentina e atualmente o maior marketplace da LATAM.

É interessante notar que muitos desses unicórnios trazem soluções digitais. Desde plataformas de e-commerce – VTEX e Nuvemshop, por exemplo – até empresas com outros enfoques, como é o caso do Rappi e do Nubank. E uma característica que todos os citados têm em comum é a expansão de sua marca para outros países da América Latina.

Por possuir crescente adesão tecnológica e uma população de mais de 650 milhões de pessoas, a região torna-se propícia para a conquista de uma maior base de clientes e presença global. Outro fator facilitador é o Mercosul, que reduz os impostos e a burocracia em processos comerciais entre países membros.

Porém, para aproveitar todas essas potencialidades, é preciso priorizar a consolidação e diferenciação da marca nesses novos mercados. Com este fim, algumas agências têm se especializado em auxiliar empresas nesse processo de expansão da LATAM através da consultoria estratégica. “Muito do que não se explora em LATAM é por falta de conhecimento das oportunidades” afirma Danniela Karam, Head de Branding e Comunicação da Halya, consultoria especializada no assunto.