Armis anuncia uma dinâmica de negócios significativa nos serviços de saúde

* Por: DINO - 17 de abril de 2023.

HIMSS– A Armis, empresa líder em visibilidade e segurança de ativos, anunciou hoje uma dinâmica significativa de negócios no setor de saúde, impulsionada por empresas de saúde e de ciências da vida que escolheram a Plataforma da Armis para identificar e proteger seus dispositivos médicos. A Armis tornou-se uma parceira essencial para organizações globais de saúde e de ciências da vida para ajudar a identificar todo o cenário digital em ativos de IoMT, TO, IoT e de TI essenciais para a prestação de cuidados conectados.

A Armis apoia organizações de saúde e ciências da vida em todo o mundo, incluindo 5 de 8 das maiores empresas de saúde por capitalização de mercado e organizações líderes, como Takeda Pharmaceuticals, Hospital de Reabilitação Burke, Hospital Universitário Mater Misericordiae, Nuvance Health, Main Line Health, Corewell, Advent Health e Institute Curie. No ano passado, a Armis continuou aumentando suas parcerias com novos clientes em todo o setor de saúde, resultando em um crescimento médio de 115% em relação ao ano anterior. A Armis foi recentemente reconhecida tanto no Inc. 5000 Regionals: Pacific como na Deloitte Fast 500 por sua trajetória rápida e crescimento de receita.

“Nosso trabalho no setor de saúde é extremamente importante”, disse Yevgeny Dibrov, CEO e cofundador da Armis. “Proteger ativos médicos e ambientes de atendimento ao pacienteàluz do cenário de ameaças em evolução é essencial para as organizações de prestação de serviços de saúde que operam sem interrupções, para que esses provedores essenciais possam se concentrar no atendimento ao paciente. É essa convergência de sistemas físicos cibernéticos e o impacto que estamos tendo na sociedade como um todo que nos leva a continuar indo além para apoiar esse setor crítico”.

Ameaças direcionadas às organizações de saúde em ascensão

De acordo com dados proprietários da Plataforma de Segurança e Inteligência de Ativos da Armis coletados entre 1º de janeiro de 2023 e 31 de março de 2023, as organizações do setor de saúde vivenciaram um aumento de 31% na atividade de ameaças em comparação aos três meses anteriores.

O Relatório de Tendências e Estado da Guerra Cibernética da Armis: 2022-2023 constatou que 72% dos entrevistados responsáveis por TI em ambientes de saúde, médicos e farmacêuticos concordam que seus conselhos de administração estão mudando a cultura da organização em relaçãoàsegurança cibernética em respostaàameaça de guerra cibernética. Essa tendência é impulsionada pela prevalência e cadência constante de ataques cibernéticos no setor de saúde, e os entrevistados indicaram que estão um pouco ou muito preocupados com o impacto da guerra cibernética em suas organizações como um todo (70%), com a infraestrutura crítica da empresa (72%) e com os serviços da empresa (68%).

Por que as organizações escolheram a Armis

“Os principais diferenciais da plataforma da Armis incluem recursos sólidos de gerenciamento de riscos e vulnerabilidades”, disse Rohan Paul, Analista da Quadrant Knowledge Solutions. “Além disso, o extenso Mecanismo de Inteligência de Ativos Coletivos da empresa, a abordagem de segurança sem agente, monitoramento passivo em tempo real sem latência ou interrupção das operações, seus recursos de consulta e relatórios inteligentes e ferramentas analíticas que podem ajudar os HDOs a otimizar o uso/desempenho de seus ativos são alguns componentes que diferenciam a Armis dos concorrentes. Com base em nossa análise das capacidades da empresa em comparação com o mercado, a Armis é uma líder evidente por sua excelência em tecnologia e impacto no cliente”.

Essa dinâmica vem logo após o anúncio da Armis de que ultrapassou a marca de US$ 100 milhões em receita recorrente anual (ARR), crescendo de 1 milhão para 100 milhões de dólares em menos de 5 anos. Além disso, a Armis foi recentemente nomeada a empresa mais inovadora globalmente na categoria de segurança pela Fast Company em sua prestigiada lista anual das empresas mais inovadoras do mundo para 2023. Ela também ficou em 14º lugar na lista das 50 Empresas Mais Inovadoras do Mundo. Além disso, a Armis foi reconhecida como a Melhor Empresa em Segurança de IoT em Serviços de Saúde no Prêmio Global InfoSec da Cyber Defense Magazine.

Reconhecimento de analista

A Armis foi reconhecida por várias empresas de análise, incluindo:

Parceiros fundamentais para a equação

O Programa de Experiência de Parceiros da Armis (APEX) está empenhado em construir relacionamentos estratégicos de longo prazo entre a Armis e seus parceiros e promover a colaboração para atender os clientes da melhor maneira possível. Os parceiros da Armis no setor de saúde incluem Fortified Health, Nuvolo, TRIMEDX, Fortinet e Illumio.

Como parte dos esforços contínuos de expansão da empresa e com o objetivo de tornar o acesso a seus serviços o mais fácil possível, a Armis agora está disponível tanto no Google Cloud Marketplace como no AWS Marketplace dandoàempresa maior alcance de mercado.

A Armis participará da Conferência da HIMSS de 17 a 21 de abril de 2023 em Chicago, Illinois, para continuar servindo na vanguarda das discussões de liderança de pensamento sobre a segurança cibernética da saúde, com uma sessão na quarta-feira, dia 19 de abril de 2023, das 15h45 às 16h05 (GMT-5), intitulada: Os hackers correm para onde mora o perigo.Para se encontrar com a Armis na HIMSS, visite o estande 2276 ou o quiosque 4309-48 no Centro de Comando Cibernético.

Para saber mais sobre como a Armis está ajudando as organizações de saúde a melhorar sua postura de segurança cibernética e para obter informações adicionais sobre a empresa, visite: https://www.armis.com/cybersecurity/healthcare/.

Sobre a Armis

A Armis, empresa líder em visibilidade e segurança de ativos, fornece a primeira plataforma de inteligência de ativos unificada do setor, projetada para lidar com a nova superfície de ataque estendida criada pelos ativos conectados. As empresas da Fortune 100 confiam em nossa proteção contínua e em tempo real para ver com contexto total todos os ativos gerenciados e não gerenciados em TI, nuvem, dispositivos IoT, dispositivos médicos (IoMT), tecnologia operacional (TO), sistemas de controle industrial (ICS) e 5G. A Armis fornece gerenciamento passivo de ativos cibernéticos, gerenciamento de riscos e aplicação automatizada. A Armis é uma empresa privada com sede na Califórnia.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20230417005104/pt/

Contato:

Contatos de mídia:



Rebecca Cradick

Diretora Sênior de Comunicações Globais

Armis

[email protected]

Fonte: BUSINESS WIRE