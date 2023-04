Com apresentações teatrais, projeto “Tá [email protected] ?” debate temas sociais com jovens

* Por: DINO - 17 de abril de 2023.

A Supergasbras, empresa do grupo SHV Energy, líder mundial na distribuição de GLP, em parceria com o Ministério da Cultura, levou o projeto “Tá [email protected]?” a jovens do Rio e São Paulo.

A iniciativa é uma oportunidade para os estudantes refletirem sobre temas sociais como bullying, drogas lícitas e ilícitas, comunicação não violenta, prevenção de ISTs e gravidez não planejada por meio de intervenções no formato de esquetes teatrais que utilizam o humor para trabalhar esses temas.

Com duração de 30 minutos cada, contendo a presença de quatro palhaços que levaram risos e conhecimento para os jovens, as apresentações contaram com a presença de 754 adolescentes.

“Abordar temas como estes e levar isso para o ambiente escolar é extremamente importante para promovermos o debate com os jovens sobre essas questões que têm sido cada vez mais presentes no cotidiano e provocar reflexões sobre os impactos significantes a curto, médio ou longo prazo, não só na vida deles, mas também de seus colegas, da escola e das famílias”, diz a coordenadora de Responsabilidade Socioambiental da Supergasbras, Lucinda Miranda.

Os encontros aconteceram na Escola Estadual João Paulo II, em Mauá (SP), no CIEP 199 – Charles Chaplin, em Duque de Caxias (RJ), na unidade do Hospital de Amor, Casa Acolhedora Vovô Antonio, em Barretos (SP) e na Associação Alvorada, em Ribeirão Preto (SP).